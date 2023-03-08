Через який борг волинянам можуть «відрізати» світло та скільки коштує повторне підключення





Журналісти



Як пояснили у ТОВ «Волиньелектрозбут» мінімальна сума боргу, через несплату якої можуть відключити світло, є 600 гривень. Повторне підключення коштує близько 700 гривень, тобто більше за суму боргу. Підключити послугу повторно зможуть лише після повного погашення заборгованості.



У «Волиньобленерго» у коментарі виданню ВСН повідомили: якщо постачальник універсальної послуги надішле звернення про відключення, оператор системи розподілу «Волиньобленерго» буде змушений припинити клієнту розподіл електричної енергії.



«Якщо у споживача є прострочені суми за надану послугу з електропостачання – його постачальник електроенергії має право ініціювати процедуру відключення», - сказали у «Волиньобленерго».



Також у «Волиньобленерго» додали, що для відновлення електропостачання, крім самої суми боргу, потрібно буде сплатити послугу з відключення/підключення електроустановки станом на 1.02.2024 р.:



• 322,20 грн/373,20 грн (695,4 грн загалом) у разі проведення робіт в електролічильнику на комутаційному апараті;



• 705,10 грн/1 428,60 грн (2 133,7 грн загалом) у разі проведення робіт на повітряній лінії.



Якщо боржник погасив борг, то він може сам повідомити енергопостачальній компанії про сплату. Кошти надійдуть, споживача буде вилучено зі списку боржників. Борг треба сплатити у повному обсязі і на це боржник має 10 робочих днів після отримання листа-попередження.

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