Через який борг волинянам можуть «відрізати» світло та скільки коштує повторне підключення

Через який борг волинянам можуть «відрізати» світло та скільки коштує повторне підключення
З 1 червня в Україні суттєво здорожчала електроенергія, тепер вона коштує 4,32 грн/кВт. Для багатьох родин, особливо тих, які не мають субсидій, це стало вагомим тягарем для сімейного бюджету. Окремі абоненти не зможуть уникнути заборгованостей, а відповідно і можливого відключення електроенергії, адже 29 грудня 2023 року уряд ухвалив постанову №1405, яка скасовує заборону на відключення світла за несплату.

Журналісти ВСН з’ясували, якою є мінімальна сума боргу, через яку можливе відключення світла і скільки коштує його повторне підключення.

Як пояснили у ТОВ «Волиньелектрозбут» мінімальна сума боргу, через несплату якої можуть відключити світло, є 600 гривень. Повторне підключення коштує близько 700 гривень, тобто більше за суму боргу. Підключити послугу повторно зможуть лише після повного погашення заборгованості.

У «Волиньобленерго» у коментарі виданню ВСН повідомили: якщо постачальник універсальної послуги надішле звернення про відключення, оператор системи розподілу «Волиньобленерго» буде змушений припинити клієнту розподіл електричної енергії.

«Якщо у споживача є прострочені суми за надану послугу з електропостачання – його постачальник електроенергії має право ініціювати процедуру відключення», - сказали у «Волиньобленерго».

Також у «Волиньобленерго» додали, що для відновлення електропостачання, крім самої суми боргу, потрібно буде сплатити послугу з відключення/підключення електроустановки станом на 1.02.2024 р.:

• 322,20 грн/373,20 грн (695,4 грн загалом) у разі проведення робіт в електролічильнику на комутаційному апараті;

• 705,10 грн/1 428,60 грн (2 133,7 грн загалом) у разі проведення робіт на повітряній лінії.

Якщо боржник погасив борг, то він може сам повідомити енергопостачальній компанії про сплату. Кошти надійдуть, споживача буде вилучено зі списку боржників. Борг треба сплатити у повному обсязі і на це боржник має 10 робочих днів після отримання листа-попередження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волиньобленерго, Волинь, електропостачання, світло, борг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський нацпарк покажуть у фільмі. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Через який борг волинянам можуть «відрізати» світло та скільки коштує повторне підключення
Сьогодні, 07:32
Умілець з Волині за три місяці спроектував та зібрав трактор і створює сільгоспреманент. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Які спеціальності популярні серед абітурієнтів у 2024 році
Сьогодні, 03:41
У громаді на Волині обдарованим учням вручили грошові винагороди. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Схожі новини
Чому в частині Луцька зникло світло і коли воно з'явиться Чому в частині Луцька зникло світло і коли воно з'явиться
15 травень, 21:16
Чи вимикатимуть світло на Волині 9 березня Чи вимикатимуть світло на Волині 9 березня
08 березень, 2023, 22:13
У волинських селах люди мусять самі проводити світло У волинських селах люди мусять самі проводити світло
14 липень, 2016, 11:56
Де сьогодні на Волині та у Луцьку не буде світла: ГРАФІК Де сьогодні на Волині та у Луцьку не буде світла: ГРАФІК
10 червень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський нацпарк покажуть у фільмі. ФОТО
Сьогодні, 08:25
 0
Через який борг волинянам можуть «відрізати» світло та скільки коштує повторне підключення
Сьогодні, 07:32
 0
Умілець з Волині за три місяці спроектував та зібрав трактор і створює сільгоспреманент. ФОТО
Сьогодні, 05:28
 0
Які спеціальності популярні серед абітурієнтів у 2024 році
Сьогодні, 03:41
 0
У громаді на Волині обдарованим учням вручили грошові винагороди. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
Медіа
відео
1/8