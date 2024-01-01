На Волині віддали останню шану Герою Тарасові Жуковському
Сьогодні, 14:05
Сьогодні, 11 червня, Нововолинська громада прощалася із Захисником України Тарасом Жуковським.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Панахида відбулася у Свято-Духівському соборі. Рідні, друзі, побратими та небайдужі громадяни зібралися, щоб вшанувати Героя.
«Нововолинець Тарас Жуковський віддав найдорожче – своє життя заради миру та спокою на нашій землі. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться у пам'яті громади», - зазначив мер.
Поховали воїна на кладовищі в районі шахти №2.
«Вічна шана Тарасу Жуковському. Хай світла памʼять про нашого Героя продовжує жити у наших серцях, надихаючи на добрі справи та зміцнення України», - додав міський голова.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Панахида відбулася у Свято-Духівському соборі. Рідні, друзі, побратими та небайдужі громадяни зібралися, щоб вшанувати Героя.
«Нововолинець Тарас Жуковський віддав найдорожче – своє життя заради миру та спокою на нашій землі. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться у пам'яті громади», - зазначив мер.
Поховали воїна на кладовищі в районі шахти №2.
«Вічна шана Тарасу Жуковському. Хай світла памʼять про нашого Героя продовжує жити у наших серцях, надихаючи на добрі справи та зміцнення України», - додав міський голова.
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