На Волині віддали останню шану Герою Тарасові Жуковському

На Волині віддали останню шану Герою Тарасові Жуковському
Сьогодні, 11 червня, Нововолинська громада прощалася із Захисником України Тарасом Жуковським.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Панахида відбулася у Свято-Духівському соборі. Рідні, друзі, побратими та небайдужі громадяни зібралися, щоб вшанувати Героя.

«Нововолинець Тарас Жуковський віддав найдорожче – своє життя заради миру та спокою на нашій землі. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться у пам'яті громади», - зазначив мер.

Поховали воїна на кладовищі в районі шахти №2.

«Вічна шана Тарасу Жуковському. Хай світла памʼять про нашого Героя продовжує жити у наших серцях, надихаючи на добрі справи та зміцнення України», - додав міський голова.

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Теги: загиблі, війна
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