На Волині віддали останню шану Герою Тарасові Жуковському

Сьогодні, 11 червня, Нововолинська громада прощалася із Захисником УкраїниПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаПанахида відбулася у Свято-Духівському соборі. Рідні, друзі, побратими та небайдужі громадяни зібралися, щоб вшанувати Героя.«Нововолинець Тарас Жуковськийзаради миру та спокою на нашій землі. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться у пам'яті громади», - зазначив мер.Поховали воїна на кладовищі в районі шахти №2.«Вічна шана Тарасу Жуковському. Хай світла памʼять про нашого Героя продовжує жити у наших серцях, надихаючи на добрі справи та зміцнення України», - додав міський голова.