ВНУ співпрацюватиме з футзальним клубом «Любарт»

Волинський національний університет імені Лесі Українки та футзальний клуб «Любарт» посилюватимуть співпрацю.Про це йшлося 11 червня 2024 р. під час зустрічі представників нашого ЗВО та «Любарта».Університет під час заходу представляв ректор, декан факультету фізичної культури, спорту та здоров’я, тренери-викладачіта, студенти й представники професорсько-викладацького складу профільного факультету.«Любартівці» прийшли у такому складі: генеральний менеджер Дмитро Пасічник, операційний директор, головний тренер. Відзначимо, що були на зустрічі й два гравці клубу, які навчаються у нашому ЗВО –таРектор Анатолій Цьось відзначив високий рівень розвитку спорту в Університеті: «У ВНУ імені Лесі Українки багато зроблено з розвитку спорту. З нашого боку ми зробимо все можливе для якісної співпраці. Наше завдання – щоб хлопці і добре навчалися, і показували хороші результати у грі. Я вірю в успішну співпрацю».«Ми всі шукаємо синергію і хочемо бути сильнішими. Сильнішими можна стати тільки разом», – заявив генеральний менеджер клубу, а ще розповів про успіхи «Любарта» та його досягнення і серед дорослих, і на рівні дитячого футзалу.Головний тренер клубу Назар Бугайчук зауважив, що він випускник Університету: «Вдячний викладацькому складу за ті знання, які отримав під час навчання. Хочу передавати ці знання, ділитися досвідом. Надіюся на спільний розвиток Університету та клубу».Декан Василь Пантік розповів, що факультет фізичної культури, спорту та здоров’я в цьому році відзначає 55 років із моменту заснування. З цієї нагоди організовано низку заходів. За словами декана, на факультеті працює 21 спортивна секція з 13 професійних видів спорту. Василь Пантік відзначив те, що футбол і футзал завжди були серед пріоритетних видів спорту.Після цього Анатолій Цьось і Дмитро Пасічник підписали договір про співпрацю між ВНУ імені Лесі Українки і клубом, який передбачає співробітництво в підготовці спортсменів, використання інфраструктури та містить плани щодо створення спільної команди «Любарт-Університет».Футзальний клуб засновано 2018 р. За шість років свого існування «Любарт» двічі ставав переможцем Першої ліги України, здобував бронзові нагороди Другої ліги та тричі був абсолютним чемпіоном Волинської області. Також «князі» двічі пробивалися до 1/8 фіналу Кубка України з футзалу. В сезоні 2023/2024 дитячу футзальну школу «Любарта» було визнано найкращою в Україні відповідно до рейтингу Асоціації футзалу України. Також цьогоріч «Любарт» U-17 став чемпіоном Юнацької Екстраліги.Три вихованці «Любарта» – гравці юніорської збірної України і нині перебувають у розташуванні національної команди, готуючись до міжнародних змагань, які відбудуться у Хорватії.