У Раді обговорюють передачу функцій ТЦК до цивільних органів
Сьогодні, 15:50
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорює можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів.
Про це розповів заступник голови цього комітету Єгор Чернєв в етері національного телемаратону, пише Громадське.
Народний депутат згадав про нещодавню бійку між медиками та працівниками ТЦК в Одесі. Чернєв зазначив: «Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями — я такого ще не бачив».
За його словами, нині у парламентському комітеті опрацьовують варіанти, які б допомогли уникнути повторення таких ситуацій в майбутньому.
«Один із варіантів — поки що на рівні обговорення, — можливо, взагалі функції ТЦК передавати цивільним якимось органам, <тобто> вивести зі Збройних сил чи Міністерства оборони. Але це — один із варіантів, можливо, який розвʼяже проблеми або не допускатиме таких історій», — наголосив Чернєв.
Він додав, що також потрібні «чітко виписані норми бронювання», це має зробити уряд.
Що передувало?
Соцмережами поширилися кадри бійки біля території військкомату в Київському районі Одеси за участю військових, медиків швидкої допомоги та людей у цивільному одязі.
У ТЦК розповіли, що 11 червня затримали громадянина, який відмовився показати свої військово-облікові документи. Його доставили до Київського районного ТЦК та СП в місті Одеса для оновлення даних.
Однак через годину після цього до військкомату приїхала «швидка» з групою людей у медичному одязі. Вони стверджували, що прибули на виклик затриманого чоловіка, і наполягали на його госпіталізації. Вони розповіли про його діагноз, який, як кажуть у ТЦК, не був підтверджений лікарями ВЛК. Крім того, люди в медичному одязі відмовилися показати документи, які б підтвердили їхню приналежність до системи охорони здоров’я.
У військовослужбовців виникла підозра, що прибулі намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, до якої він був визнаний придатним за висновком ВЛК.
У поліції повідомили, що встановили й опитали свідків та очевидців. Деяких учасників інциденту запросили до відділку поліції. Подробиць бійки правоохоронці не розкривали.
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Про це розповів заступник голови цього комітету Єгор Чернєв в етері національного телемаратону, пише Громадське.
Народний депутат згадав про нещодавню бійку між медиками та працівниками ТЦК в Одесі. Чернєв зазначив: «Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями — я такого ще не бачив».
За його словами, нині у парламентському комітеті опрацьовують варіанти, які б допомогли уникнути повторення таких ситуацій в майбутньому.
«Один із варіантів — поки що на рівні обговорення, — можливо, взагалі функції ТЦК передавати цивільним якимось органам, <тобто> вивести зі Збройних сил чи Міністерства оборони. Але це — один із варіантів, можливо, який розвʼяже проблеми або не допускатиме таких історій», — наголосив Чернєв.
Він додав, що також потрібні «чітко виписані норми бронювання», це має зробити уряд.
Що передувало?
Соцмережами поширилися кадри бійки біля території військкомату в Київському районі Одеси за участю військових, медиків швидкої допомоги та людей у цивільному одязі.
У ТЦК розповіли, що 11 червня затримали громадянина, який відмовився показати свої військово-облікові документи. Його доставили до Київського районного ТЦК та СП в місті Одеса для оновлення даних.
Однак через годину після цього до військкомату приїхала «швидка» з групою людей у медичному одязі. Вони стверджували, що прибули на виклик затриманого чоловіка, і наполягали на його госпіталізації. Вони розповіли про його діагноз, який, як кажуть у ТЦК, не був підтверджений лікарями ВЛК. Крім того, люди в медичному одязі відмовилися показати документи, які б підтвердили їхню приналежність до системи охорони здоров’я.
У військовослужбовців виникла підозра, що прибулі намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, до якої він був визнаний придатним за висновком ВЛК.
У поліції повідомили, що встановили й опитали свідків та очевидців. Деяких учасників інциденту запросили до відділку поліції. Подробиць бійки правоохоронці не розкривали.
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