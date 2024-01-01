У Раді обговорюють передачу функцій ТЦК до цивільних органів





Про це розповів заступник голови цього комітету Єгор Чернєв в етері національного телемаратону, пише



Народний депутат згадав про



За його словами, нині у парламентському комітеті опрацьовують варіанти, які б допомогли уникнути повторення таких ситуацій в майбутньому.



«Один із варіантів — поки що на рівні обговорення, — можливо, взагалі функції ТЦК передавати цивільним якимось органам, <тобто> вивести зі Збройних сил чи Міністерства оборони. Але це — один із варіантів, можливо, який розвʼяже проблеми або не допускатиме таких історій», — наголосив Чернєв.



Він додав, що також потрібні «чітко виписані норми бронювання», це має зробити уряд.



Що передувало?



Соцмережами поширилися кадри бійки біля території військкомату в Київському районі Одеси за участю військових, медиків швидкої допомоги та людей у цивільному одязі.



У ТЦК розповіли, що 11 червня затримали громадянина, який відмовився показати свої військово-облікові документи. Його доставили до Київського районного ТЦК та СП в місті Одеса для оновлення даних.



Однак через годину після цього до військкомату приїхала «швидка» з групою людей у медичному одязі. Вони стверджували, що прибули на виклик затриманого чоловіка, і наполягали на його госпіталізації. Вони розповіли про його діагноз, який, як кажуть у ТЦК, не був підтверджений лікарями ВЛК. Крім того, люди в медичному одязі відмовилися показати документи, які б підтвердили їхню приналежність до системи охорони здоров’я.



У військовослужбовців виникла підозра, що прибулі намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, до якої він був визнаний придатним за висновком ВЛК.



У поліції повідомили, що встановили й опитали свідків та очевидців. Деяких учасників інциденту запросили до відділку поліції. Подробиць бійки правоохоронці не розкривали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорює можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів.Про це розповів заступник голови цього комітетув етері національного телемаратону, пише Громадське Народний депутат згадав про нещодавню бійку між медиками та працівниками ТЦК в Одесі . Чернєв зазначив: «Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями — я такого ще не бачив».За його словами, нині у парламентському комітеті опрацьовують варіанти, які б допомогли уникнути повторення таких ситуацій в майбутньому.«Один із варіантів — поки що на рівні обговорення, — можливо, взагалі функції ТЦК передавати цивільним якимось органам, <тобто> вивести зі Збройних сил чи Міністерства оборони. Але це — один із варіантів, можливо, який розвʼяже проблеми або не допускатиме таких історій», — наголосив Чернєв.Він додав, що також потрібні «чітко виписані норми бронювання», це має зробити уряд.Соцмережами поширилися кадри бійки біля території військкомату в Київському районі Одеси за участю військових, медиків швидкої допомоги та людей у цивільному одязі.У ТЦК розповіли, що 11 червня затримали громадянина, який відмовився показати свої військово-облікові документи. Його доставили до Київського районного ТЦК та СП в місті Одеса для оновлення даних.Однак через годину після цього до військкомату приїхала «швидка» з групою людей у медичному одязі. Вони стверджували, що прибули на виклик затриманого чоловіка, і наполягали на його госпіталізації. Вони розповіли про його діагноз, який, як кажуть у ТЦК, не був підтверджений лікарями ВЛК. Крім того, люди в медичному одязі відмовилися показати документи, які б підтвердили їхню приналежність до системи охорони здоров’я.У військовослужбовців виникла підозра, що прибулі намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, до якої він був визнаний придатним за висновком ВЛК.У поліції повідомили, що встановили й опитали свідків та очевидців. Деяких учасників інциденту запросили до відділку поліції. Подробиць бійки правоохоронці не розкривали.

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