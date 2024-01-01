Вперше в історії війни: ССО уразили новітню станцію зв’язку росіян
Сьогодні, 14:10
Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ.
Про це у телеграмі повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.
По ворожій цілі оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів.
Зазначимо, що ця станція Р-416ГМ – перша, що уражена українськими військовими за час війни.
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Про це у телеграмі повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.
По ворожій цілі оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів.
Зазначимо, що ця станція Р-416ГМ – перша, що уражена українськими військовими за час війни.
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