Вперше в історії війни: ССО уразили новітню станцію зв’язку росіян

Вперше в історії війни: ССО уразили новітню станцію зв’язку росіян
Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ.

Про це у телеграмі повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.

По ворожій цілі оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів.

Зазначимо, що ця станція Р-416ГМ – перша, що уражена українськими військовими за час війни.


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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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