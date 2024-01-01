На Волині браконьєр «нарибалив» на 200 тисяч гривень. ФОТО

На Волині браконьєр «нарибалив» на 200 тисяч гривень. ФОТО
Завдав збитків на понад 200 тисяч гривень: на Горохівщині правоохоронці впіймали браконьєра.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 12 червня, до поліції надійшло повідомлення від співробітника управління Волинської рибоохоронної інспекції, що на руслі річки Стир, поблизу села Гумнище, чоловік здійснює незаконний вилов риби.

На місце направились співробітники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група.

Встановлено, що 52-річний житель Берестечківської громади, використовуючи човен, сітками здійснював вилов риби.

У правопорушника вилучили дерев’яний човен, весло, 11 риболовних сіток та незаконно здобуту рибу.

Сума завданих матеріальних збитків державі становить понад 200 тис. грн.

За фактом незаконного зайняття рибним промислом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України.
На Волині браконьєр «нарибалив» на 200 тисяч гривень. ФОТО

Слідство триває.
На Волині браконьєр «нарибалив» на 200 тисяч гривень. ФОТО
На Волині браконьєр «нарибалив» на 200 тисяч гривень. ФОТО

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Теги: Волинь, браконьєр, рибальство
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