Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
Сьогодні, 13:00
У п’ятницю, 14 червня, об 11.00 год. у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування воїнів Юрія Дрофа та Вячеслава Овчара.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Військовослужбовець Дрофа Юрій Олександрович (02.09.1998 року народження) житель м. Чугуїв Харківської області, який після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну переїхав до м. Луцьк та був призваний на військову службу, загинув 7 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Овчар Вячеслав Володимирович (05.05.1981 року народження) був призваний на військову службу та загинув 3 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.
Поховають Юрія Дрофу у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Вячеслава Овчара на кладовищі у селі Гірка Полонка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Військовослужбовець Дрофа Юрій Олександрович (02.09.1998 року народження) житель м. Чугуїв Харківської області, який після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну переїхав до м. Луцьк та був призваний на військову службу, загинув 7 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Овчар Вячеслав Володимирович (05.05.1981 року народження) був призваний на військову службу та загинув 3 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.
Поховають Юрія Дрофу у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Вячеслава Овчара на кладовищі у селі Гірка Полонка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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