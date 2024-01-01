Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями

Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
У п’ятницю, 14 червня, об 11.00 год. у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування воїнів Юрія Дрофа та Вячеслава Овчара.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Військовослужбовець Дрофа Юрій Олександрович (02.09.1998 року народження) житель м. Чугуїв Харківської області, який після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну переїхав до м. Луцьк та був призваний на військову службу, загинув 7 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Овчар Вячеслав Володимирович (05.05.1981 року народження) був призваний на військову службу та загинув 3 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.

Поховають Юрія Дрофу у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Вячеслава Овчара на кладовищі у селі Гірка Полонка.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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