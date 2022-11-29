За найгіршого сценарію світла й тепла взимку може не бути по 20 годин, – ДТЕК





Про це пише BBC із посиланням на заяву ДТЕК, повідомляє



Це, зокрема, пов’язано з тим, що українські теплові та гідроелектростанції, які зазнали російських ударів, важко і дорого ремонтувати.



«На ремонт деяких із них підуть роки, а інші, можливо, ніколи не вдасться відновити», — цитує BBC представницю «Укренерго» Марію Цатурян.



Нагадаємо, інше іноземне видання Financial Times 5 червня писало, що удари росії по енергосистемі України, ймовірно, призведуть до того, що українцям доведеться жити в холоді й темряві протягом наступної зими. Зокрема, один із неназваних чиновників заявив, що до зими українці проводитимуть без електрики більшу частину дня.



Як вказувалося у статті, взимку 2022 та 2023 років російські атаки були спрямовані на розподільчу мережу країни, яку, на думку посадовців та експертів, можна було відносно легко відремонтувати. Але останні обстріли спрямовані на теплові та гідроелектростанції, які буде набагато важче й дорожче відремонтувати, відновити або замінити.



Міністерство енергетики України відреагувало на статтю, заявивши, що вона містить ознаки інформаційно-психологічної операції, має маніпулятивний характер та просуває наративи ворога.



Що з енергетикою?



З 22 березня росіяни шість разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції України. Збитки від атак на українську енергетичну інфраструктуру оцінюють у понад один мільярд доларів. Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.



Після останньої атаки енергетики заявили, що ситуація в енергосистемі України буде складнішою. Неодноразово в низці областей вводили аварійні відключення, паралельно майже щодня діють графіки стабілізаційних вимкнень.



«Якщо не буде вжито жодних заходів, імовірно, в січні населення матиме лише від двох до чотирьох годин електроенергії на день», — вважає Борис Додонов, керівник Центру енергетичних та кліматичних досліджень Київської школи економіки.



Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці змушені будуть ощадливо споживати електроенергію в наступні роки, оскільки наслідки російських атак на енергетику довгострокові.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ДТЕК попереджають, що найгірший сценарій у разі продовження російських обстрілів полягатиме в тому, що взимку в українців не буде світла й тепла по 20 годин.Про це пише BBC із посиланням на заяву ДТЕК, повідомляє Громадське Це, зокрема, пов’язано з тим, що українські теплові та гідроелектростанції, які зазнали російських ударів, важко і дорого ремонтувати.«На ремонт деяких із них підуть роки, а інші, можливо, ніколи не вдасться відновити», — цитує BBC представницю «Укренерго»Нагадаємо, інше іноземне видання Financial Times 5 червня писало, що удари росії по енергосистемі України, ймовірно, призведуть до того, що українцям доведеться жити в холоді й темряві протягом наступної зими. Зокрема, один із неназваних чиновників заявив, що до зими українці проводитимуть без електрики більшу частину дня.Як вказувалося у статті, взимку 2022 та 2023 років російські атаки були спрямовані на розподільчу мережу країни, яку, на думку посадовців та експертів, можна було відносно легко відремонтувати. Але останні обстріли спрямовані на теплові та гідроелектростанції, які буде набагато важче й дорожче відремонтувати, відновити або замінити.Міністерство енергетики України відреагувало на статтю, заявивши, що вона містить ознаки інформаційно-психологічної операції, має маніпулятивний характер та просуває наративи ворога.З 22 березня росіяни шість разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції України. Збитки від атак на українську енергетичну інфраструктуру оцінюють у понад один мільярд доларів. Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.Після останньої атаки енергетики заявили, що ситуація в енергосистемі України буде складнішою. Неодноразово в низці областей вводили аварійні відключення, паралельно майже щодня діють графіки стабілізаційних вимкнень.«Якщо не буде вжито жодних заходів, імовірно, в січні населення матиме лише від двох до чотирьох годин електроенергії на день», — вважає Борис Додонов, керівник Центру енергетичних та кліматичних досліджень Київської школи економіки.Прем’єр-міністрзаявив, що українці змушені будуть ощадливо споживати електроенергію в наступні роки, оскільки наслідки російських атак на енергетику довгострокові.

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