Канада передала Україні першу партію бронемашин

Канада передала Україні першу партію бронемашин
Українські Сили оборони отримали від канадських партнерів першу партію із обіцяних 50 бронемашин.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Канада передає Україні перші чотири санітарні бронемашини ACVS. Поки вони їдуть в Європу, де на них навчатимуться українські військові.
Канада передала Україні першу партію бронемашин

Далі машини поїдуть на фронт.

Загалом Україна отримає 50 одиниць ACVS протягом трьох років.
Канада передала Україні першу партію бронемашин

На них ще у вересні 2023 року Канада виділила $650 мільйонів.

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Теги: військова допомога, Україна
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