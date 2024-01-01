Канада передала Україні першу партію бронемашин

отримали від канадських партнерів першу партію із обіцяних 50 бронемашин.



Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



Канада передає Україні перші чотири санітарні бронемашини ACVS. Поки вони їдуть в Європу, де на них навчатимуться українські військові.



Далі машини поїдуть на фронт.



Загалом Україна отримає 50 одиниць ACVS протягом трьох років.



На них ще у вересні 2023 року Канада виділила $650 мільйонів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські Сили оборонивід канадських партнерів першу партію із обіцяних 50 бронемашин.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Канада передає Україні перші чотири санітарні бронемашини ACVS. Поки вони їдуть в Європу, де на них навчатимуться українські військові.Далі машини поїдуть на фронт.Загалом Україна отримає 50 одиниць ACVS протягом трьох років.На них ще у вересні 2023 року Канада виділила $650 мільйонів.

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