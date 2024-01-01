Канада передала Україні першу партію бронемашин
Сьогодні, 12:05
Українські Сили оборони отримали від канадських партнерів першу партію із обіцяних 50 бронемашин.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Канада передає Україні перші чотири санітарні бронемашини ACVS. Поки вони їдуть в Європу, де на них навчатимуться українські військові.
Далі машини поїдуть на фронт.
Загалом Україна отримає 50 одиниць ACVS протягом трьох років.
На них ще у вересні 2023 року Канада виділила $650 мільйонів.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Канада передає Україні перші чотири санітарні бронемашини ACVS. Поки вони їдуть в Європу, де на них навчатимуться українські військові.
Далі машини поїдуть на фронт.
Загалом Україна отримає 50 одиниць ACVS протягом трьох років.
На них ще у вересні 2023 року Канада виділила $650 мільйонів.
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