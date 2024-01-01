На Волині 14-річний водій автівки збив 15-річного мотоцикліста

За минулу добу дві ДТП за участю мотоциклістів: є постраждалі, серед яких неповнолітні.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригоди поліція зареєструвала у Камінь-Каширському та Луцькому районах.Учора, 12 червня, на перехресті вулиць 8-го Березня – Набережна 14-річний житель Камінь-Каширської громади, керуючи автомобілем ВАЗ – 2107, не надав переваги у русі та зіткнувся із мотоциклом Mustang, за кермом якого перебував 15-річний житель цієї ж громади.Внаслідок ДТП травмувалася 15-річна пасажирка двоколісного, її госпіталізували.Цього ж дня на вулиці Технічна у селі Рованці 20-річний ківерчанин, рухаючись мотоциклом Suzuki, зіткнувся із попутним автомобілем BМW X5, за кермом якого перебував 31-річний житель Боратинської громади.Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.Усі учасники ДТП тверезі.Слідчі розпочали за цими фактами кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.