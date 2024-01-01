На Волині 14-річний водій автівки збив 15-річного мотоцикліста
Сьогодні, 11:48
За минулу добу дві ДТП за участю мотоциклістів: є постраждалі, серед яких неповнолітні.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригоди поліція зареєструвала у Камінь-Каширському та Луцькому районах.
Учора, 12 червня, на перехресті вулиць 8-го Березня – Набережна 14-річний житель Камінь-Каширської громади, керуючи автомобілем ВАЗ – 2107, не надав переваги у русі та зіткнувся із мотоциклом Mustang, за кермом якого перебував 15-річний житель цієї ж громади.
Внаслідок ДТП травмувалася 15-річна пасажирка двоколісного, її госпіталізували.
Цього ж дня на вулиці Технічна у селі Рованці 20-річний ківерчанин, рухаючись мотоциклом Suzuki, зіткнувся із попутним автомобілем BМW X5, за кермом якого перебував 31-річний житель Боратинської громади.
Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.
Усі учасники ДТП тверезі.
Слідчі розпочали за цими фактами кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригоди поліція зареєструвала у Камінь-Каширському та Луцькому районах.
Учора, 12 червня, на перехресті вулиць 8-го Березня – Набережна 14-річний житель Камінь-Каширської громади, керуючи автомобілем ВАЗ – 2107, не надав переваги у русі та зіткнувся із мотоциклом Mustang, за кермом якого перебував 15-річний житель цієї ж громади.
Внаслідок ДТП травмувалася 15-річна пасажирка двоколісного, її госпіталізували.
Цього ж дня на вулиці Технічна у селі Рованці 20-річний ківерчанин, рухаючись мотоциклом Suzuki, зіткнувся із попутним автомобілем BМW X5, за кермом якого перебував 31-річний житель Боратинської громади.
Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.
Усі учасники ДТП тверезі.
Слідчі розпочали за цими фактами кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зупинилося серце відомого волинського науковця
Сьогодні, 12:21
Канада передала Україні першу партію бронемашин
Сьогодні, 12:05
На Волині 14-річний водій автівки збив 15-річного мотоцикліста
Сьогодні, 11:48
Волинський «фаберже» презентував нові шедеври
Сьогодні, 11:12