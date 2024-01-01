На Волині 14-річний водій автівки збив 15-річного мотоцикліста

На Волині 14-річний водій автівки збив 15-річного мотоцикліста
За минулу добу дві ДТП за участю мотоциклістів: є постраждалі, серед яких неповнолітні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригоди поліція зареєструвала у Камінь-Каширському та Луцькому районах.

Учора, 12 червня, на перехресті вулиць 8-го Березня – Набережна 14-річний житель Камінь-Каширської громади, керуючи автомобілем ВАЗ – 2107, не надав переваги у русі та зіткнувся із мотоциклом Mustang, за кермом якого перебував 15-річний житель цієї ж громади.
На Волині 14-річний водій автівки збив 15-річного мотоцикліста

Внаслідок ДТП травмувалася 15-річна пасажирка двоколісного, її госпіталізували.

Цього ж дня на вулиці Технічна у селі Рованці 20-річний ківерчанин, рухаючись мотоциклом Suzuki, зіткнувся із попутним автомобілем BМW X5, за кермом якого перебував 31-річний житель Боратинської громади.

Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.

Усі учасники ДТП тверезі.
На Волині 14-річний водій автівки збив 15-річного мотоцикліста

Слідчі розпочали за цими фактами кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
На Волині 14-річний водій автівки збив 15-річного мотоцикліста

Досудове розслідування триває.
На Волині 14-річний водій автівки збив 15-річного мотоцикліста

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Теги: Волинь, ДТП, неповнолітні
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