Зупинилося серце відомого волинського науковця

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Відійшов у засвіти завідувач кафедри аграрної інженерії імені проф. Г.А.Хайліса Луцького національного технічного університету Василь Сацюк.
Про це виш повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
«ЛНТУ сьогодні у скорботі… Із глибоким сумом повідомляємо про важку, передчасну втрату завідувача кафедри аграрної інженерії ім. проф. Г.А.Хайліса Василя Сацюка», - йдеться у повідомленні.
«Висловлюємо слова співчуття та підтримки рідним. Вічна і світла пам'ять...» - зазначила адміністрація Луцького національного технічного університету.
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Про це виш повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
«ЛНТУ сьогодні у скорботі… Із глибоким сумом повідомляємо про важку, передчасну втрату завідувача кафедри аграрної інженерії ім. проф. Г.А.Хайліса Василя Сацюка», - йдеться у повідомленні.
«Висловлюємо слова співчуття та підтримки рідним. Вічна і світла пам'ять...» - зазначила адміністрація Луцького національного технічного університету.
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