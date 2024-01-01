Зупинилося серце відомого волинського науковця

Василь Сацюк.



Про це виш повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.



«ЛНТУ сьогодні у скорботі… Із глибоким сумом повідомляємо про важку, передчасну втрату завідувача кафедри аграрної інженерії ім. проф. Г.А.Хайліса Василя Сацюка», - йдеться у повідомленні.







«Висловлюємо слова співчуття та підтримки рідним. Вічна і світла пам'ять...» - зазначила адміністрація Луцького національного технічного університету.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відійшов у засвіти завідувач кафедри аграрної інженерії імені проф. Г.А.Хайліса Луцького національного технічного університетуПро це виш повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.«ЛНТУ сьогодні у скорботі… Із глибоким сумом повідомляємо про важку, передчасну втрату завідувача кафедри аграрної інженерії ім. проф. Г.А.Хайліса Василя Сацюка», - йдеться у повідомленні.«Висловлюємо слова співчуття та підтримки рідним. Вічна і світла пам'ять...» - зазначила адміністрація Луцького національного технічного університету.

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