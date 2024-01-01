Волинський «фаберже» презентував нові шедеври

Волинський «фаберже» презентував нові шедеври
Відомий майстер Анатолій Бойко з Володимира, якого заслужено називають «волинським «фаберже», представив нові роботи — подвійні та потрійні витвори з яєчної шкаралупи.

Про це пише Суспільне.

Зі слів майстра, серія складається із шести різних робіт, виготовлених із яєчних шкаралуп і оздоблених кольоровими художніми металами.

"Яйця гусячі оброблюю, розрізаю на смужки, обкручую, ділю на частини, а потім створюю різні комбінації. Яйце не змінене, а доповнено естетично. Тут є і хаотика, і трипільські ліції — закладений певний сенс. Стиль цей мішаний, тобто додаються деякі елементи для композицій", — сказав володимирчанин.
Волинський «фаберже» презентував нові шедеври

Анатолій Бойко зазначив, що одночасно може створювати до 15 робіт, переходячи від одного елемента до іншого.

"Центральну лінію я вручну пройшов, воно мусить полежать 8-12 годин, щоб затвердів шар смоли. Перед тим десь тиждень накручую металеві дроти, два, три, чотири разом, щоб утворилося плетення. Часу я ще ніколи не засікав, скільки йде на створення однієї роботи", — говорить чоловік.

Найбільша композиція зі шкаралуп, додав майстер, складалася з дев'яти яєць і була створена на замовлення у травні цього року як родинний оберіг під назвою "Дерево життя".
Волинський «фаберже» презентував нові шедеври

Усі матеріали Анатолій Бойко купує за власні кошти, потому готові вироби або продає, або передає на благодійні аукціони в підтримку військових, або залишає у власній колекції.

Що відомо про попередні роботи майстра

Анатолій Бойко — заслужений майстер народної творчості України, 28-й посол культурної дипломатії в Європі. Його роботи тричі увійшли до Національного реєстру рекордів України.

У травні 2022-го Анатолій Бойко виготовив оберіг із яєчних шкаралуп, який присвятив захисникам "Азовсталі" — бійцям полку "Азов", які боронили місто Маріуполь. У червні митець презентував новий екземпляр із яєчних шкаралуп, якого присвятив Збройним силам України.

У січні 2023-го Анатолій Бойко створив різдвяну шопку з яєчної шкаралупи і позолочених фігур. Ця композиція зображала вифлеємську стайню у ніч Різдва Христового. Навесні змайстрував великодній вінок із 12 яєчних шкаралуп. Торік у липні майстер представив серце з яєчної шкарлупи, декороване крихтами бурштину й декоративним металом різних кольорів.

Навесні 2024 року майстер виготовив новий виріб — яєчну шкарлупу страуса Ему оздобив символами сили та нескінченності. У травні цього року володимирчанин представив колекцію виробів, яку представлять на аукціонах у Європі.

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Теги: культура, Волинь
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