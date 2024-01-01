Волинський «фаберже» презентував нові шедеври

Анатолій Бойко з Володимира, якого заслужено називають «волинським «фаберже», представив нові роботи — подвійні та потрійні витвори з яєчної шкаралупи.



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Зі слів майстра, серія складається із шести різних робіт, виготовлених із яєчних шкаралуп і оздоблених кольоровими художніми металами.



"Яйця гусячі оброблюю, розрізаю на смужки, обкручую, ділю на частини, а потім створюю різні комбінації. Яйце не змінене, а доповнено естетично. Тут є і хаотика, і трипільські ліції — закладений певний сенс. Стиль цей мішаний, тобто додаються деякі елементи для композицій", — сказав володимирчанин.



Анатолій Бойко зазначив, що одночасно може створювати до 15 робіт, переходячи від одного елемента до іншого.



"Центральну лінію я вручну пройшов, воно мусить полежать 8-12 годин, щоб затвердів шар смоли. Перед тим десь тиждень накручую металеві дроти, два, три, чотири разом, щоб утворилося плетення. Часу я ще ніколи не засікав, скільки йде на створення однієї роботи", — говорить чоловік.



Найбільша композиція зі шкаралуп, додав майстер, складалася з дев'яти яєць і була створена на замовлення у травні цього року як родинний оберіг під назвою "Дерево життя".



Усі матеріали Анатолій Бойко купує за власні кошти, потому готові вироби або продає, або передає на благодійні аукціони в підтримку військових, або залишає у власній колекції.



Що відомо про попередні роботи майстра



Анатолій Бойко — заслужений майстер народної творчості України, 28-й посол культурної дипломатії в Європі. Його роботи тричі увійшли до Національного реєстру рекордів України.



У травні 2022-го Анатолій Бойко виготовив оберіг із яєчних шкаралуп, який присвятив захисникам "Азовсталі" — бійцям полку "Азов", які боронили місто Маріуполь. У червні митець презентував новий екземпляр із яєчних шкаралуп, якого присвятив Збройним силам України.



У січні 2023-го Анатолій Бойко створив різдвяну шопку з яєчної шкаралупи і позолочених фігур. Ця композиція зображала вифлеємську стайню у ніч Різдва Христового. Навесні змайстрував великодній вінок із 12 яєчних шкаралуп. Торік у липні майстер представив серце з яєчної шкарлупи, декороване крихтами бурштину й декоративним металом різних кольорів.



Навесні 2024 року майстер виготовив новий виріб — яєчну шкарлупу страуса Ему оздобив символами сили та нескінченності. У травні цього року володимирчанин представив колекцію виробів, яку представлять на аукціонах у Європі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відомий майстерз Володимира, якого, представив нові роботи — подвійні та потрійні витвори з яєчної шкаралупи.Про це пише Суспільне Зі слів майстра, серія складається із шести різних робіт, виготовлених із яєчних шкаралуп і оздоблених кольоровими художніми металами."Яйця гусячі оброблюю, розрізаю на смужки, обкручую, ділю на частини, а потім створюю різні комбінації. Яйце не змінене, а доповнено естетично. Тут є і хаотика, і трипільські ліції — закладений певний сенс. Стиль цей мішаний, тобто додаються деякі елементи для композицій", — сказав володимирчанин.Анатолій Бойко зазначив, що одночасно може створювати до 15 робіт, переходячи від одного елемента до іншого."Центральну лінію я вручну пройшов, воно мусить полежать 8-12 годин, щоб затвердів шар смоли. Перед тим десь тиждень накручую металеві дроти, два, три, чотири разом, щоб утворилося плетення. Часу я ще ніколи не засікав, скільки йде на створення однієї роботи", — говорить чоловік.Найбільша композиція зі шкаралуп, додав майстер, складалася з дев'яти яєць і була створена на замовлення у травні цього року як родинний оберіг під назвою "Дерево життя".Усі матеріали Анатолій Бойко купує за власні кошти, потому готові вироби або продає, або передає на благодійні аукціони в підтримку військових, або залишає у власній колекції.Анатолій Бойко — заслужений майстер народної творчості України, 28-й посол культурної дипломатії в Європі. Його роботи тричі увійшли до Національного реєстру рекордів України.У травні 2022-го Анатолій Бойко виготовив оберіг із яєчних шкаралуп, який присвятив захисникам "Азовсталі" — бійцям полку "Азов", які боронили місто Маріуполь. У червні митець презентував новий екземпляр із яєчних шкаралуп, якого присвятив Збройним силам України.У січні 2023-го Анатолій Бойко створив різдвяну шопку з яєчної шкаралупи і позолочених фігур. Ця композиція зображала вифлеємську стайню у ніч Різдва Христового. Навесні змайстрував великодній вінок із 12 яєчних шкаралуп. Торік у липні майстер представив серце з яєчної шкарлупи, декороване крихтами бурштину й декоративним металом різних кольорів.Навесні 2024 року майстер виготовив новий виріб — яєчну шкарлупу страуса Ему оздобив символами сили та нескінченності. У травні цього року володимирчанин представив колекцію виробів, яку представлять на аукціонах у Європі.

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