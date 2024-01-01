Захисники ліквідували ще 980 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 980 російських окупантів
Росія вже втратила в Україні 522 810 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 522810 (+980) осіб,

- танків ‒ 7928 (+17) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15208 (+21),

- артилерійських систем – 13770 (+34),

- РСЗВ – 1099 (+0),

- засоби ППО ‒ 846 (+2),

- літаків – 359 (+0),

- гелікоптерів – 326 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11075 (+33),

- крилаті ракети ‒ 2285 (+5),

- кораблі / катери ‒ 28 (+0),

- підводні човни - 1 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58),

- спеціальна техніка ‒ 2294 (+4).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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