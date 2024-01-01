Захисники ліквідували ще 980 російських окупантів
Сьогодні, 10:50
Росія вже втратила в Україні 522 810 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 522810 (+980) осіб,
- танків ‒ 7928 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15208 (+21),
- артилерійських систем – 13770 (+34),
- РСЗВ – 1099 (+0),
- засоби ППО ‒ 846 (+2),
- літаків – 359 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11075 (+33),
- крилаті ракети ‒ 2285 (+5),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58),
- спеціальна техніка ‒ 2294 (+4).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 522810 (+980) осіб,
- танків ‒ 7928 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15208 (+21),
- артилерійських систем – 13770 (+34),
- РСЗВ – 1099 (+0),
- засоби ППО ‒ 846 (+2),
- літаків – 359 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11075 (+33),
- крилаті ракети ‒ 2285 (+5),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58),
- спеціальна техніка ‒ 2294 (+4).
Дані уточнюються.
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