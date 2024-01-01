Захисники ліквідували ще 980 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 522810 (+980) осіб,



- танків ‒ 7928 (+17) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15208 (+21),



- артилерійських систем – 13770 (+34),



- РСЗВ – 1099 (+0),



- засоби ППО ‒ 846 (+2),



- літаків – 359 (+0),



- гелікоптерів – 326 (+0),



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11075 (+33),



- крилаті ракети ‒ 2285 (+5),



- кораблі / катери ‒ 28 (+0),



- підводні човни - 1 (+0),



- автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58),



- спеціальна техніка ‒ 2294 (+4).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже втратила в Україні 522 810 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 522810 (+980) осіб,- танків ‒ 7928 (+17) од,- бойових броньованих машин ‒ 15208 (+21),- артилерійських систем – 13770 (+34),- РСЗВ – 1099 (+0),- засоби ППО ‒ 846 (+2),- літаків – 359 (+0),- гелікоптерів – 326 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11075 (+33),- крилаті ракети ‒ 2285 (+5),- кораблі / катери ‒ 28 (+0),- підводні човни - 1 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58),- спеціальна техніка ‒ 2294 (+4).Дані уточнюються.

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