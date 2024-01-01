На Київщині уже добу гасять пожежу, спричинену вчорашнім російським ударом
Сьогодні, 10:00
На Київщині вже понад добу триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла через російську атаку в ніч на 12 червня.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії росії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють 249 рятувальників, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги.
Нагадаємо, що через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті.
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Про це повідомляє ДСНС України.
"Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії росії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють 249 рятувальників, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги.
Нагадаємо, що через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті.
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