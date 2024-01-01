На Київщині уже добу гасять пожежу, спричинену вчорашнім російським ударом

На Київщині уже добу гасять пожежу, спричинену вчорашнім російським ударом
На Київщині вже понад добу триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла через російську атаку в ніч на 12 червня.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють 249 рятувальників, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги.
На Київщині уже добу гасять пожежу, спричинену вчорашнім російським ударом

Нагадаємо, що через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті.

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Теги: Україна, росія, війна
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