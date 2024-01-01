Перевірка телефонних номерів — корисна послуга для бізнесу

Перевірка телефонних номерів — корисна послуга для бізнесу
Масова розсилка рекламної чи іншої інформації довела свою ефективність. Ймовірніше, що потенційний клієнт скористається послугою компанії чи купить її товари, якщо дізнається про вигідну пропозицію зі свого смартфона. Адже мобільний гаджет використовується багато разів упродовж дня, а є і ті, хто майже не випускає його з рук.

Відомі інтернет-магазини, банки, мережі супермаркетів чи закладів громадського харчування роками формують свою клієнтську базу. Тому така послуга, як перевірка номерів телефонів від AlphaSMS, буде дуже корисною.

Коли потрібна перевірка


Масова розсилка повідомлень через смс чи месенджери — не безкоштовна послуга. Бази клієнтів деяких компаній налічують мільйони користувачів. Звісно, майже кожна рекламна чи інформаційна кампанія обґрунтовує свою ефективність, але варто впевнитися, що номера клієнтів робочі. Це необхідно для того, щоби мінімізувати витрати. Адже все обійдеться дорожче, якщо клієнт:

  • почав користуватися послугами іншого мобільного оператора;

  • виїхав із країни;

  • тимчасово знаходиться за кордоном;

  • втратив номер телефону тощо.

    • Компанія витрачає кошти на кожне повідомлення. Водночас для різних месенджерів вартість теж різна. Тому періодично необхідно позбавлятися від неактивних абонентів — номерів, якими тривалий час не користуються.

    Як проводиться перевірка


    Така послуга від AlphaSMS, як перевірка номерів телефонів, коштує значно дешевше за масову розсилку. Проте користь та економія надзвичайні. Використовується так званий HLR-запит. Це звичайне смс, проте клієнт не бачить його. Відправник отримує інформацію про те, чи номер дійсний, чи він активно використовується, чи знаходиться на території України.

    Такий аналіз регулярно проводять компанії, які турбуються щодо ефективного розподілу власних коштів. Послуга також потрібна банкам, туристичним агенціям, мережам фітнес-клубів чи гіпермаркетів. Завдяки перевірці клієнтської бази від компанії Alpha SMS суттєво зростає ефективність реклами, адже витрати на неї скорочуються.


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    Теги: AlphaSMS, реклама
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