Німеччина передала Україні чверть своїх систем ППО Patriot

урахуванням третьої системи ППО Patriot, яка буде доставлена незабаром, чверть власного запасу цих озброєнь.



Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус перед початком зустрічей глав оборонних відомств країн ЄС, Комісії Україна-НАТО та коаліції «Рамштайн» у Брюсселі 13 червня, повідомляє



«Ми передамо Україні третю системи Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом 3 системи… Це чверть наших власних запасів таких систем, вже не має можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній», - сказав міністр.



Він нагадав, що Німеччина запустила ініціативу з посилення ППО України, яка вже має певні успіхи, але є куди рухатися. За словами Пісторіуса, ФРН також забезпечує навчання управлінню Patriot і передає далекобійні ракети до них, зокрема днями було передано 32 такі ракети, ще 68 будуть доставлені ближчими днями та тижнями. Ці ракети вдалося придбати в рамках спільних зусиль Німеччини, Данії, Норвегії та Нідерландів, додав він.



«Ми продовжуємо працювати. Кожна система, кожна ракети важлива. Вони допомагають захистити людей і інфраструктуру», - підкреслив глава Бундесверу.



Він також підтвердив, що партнери продовжують вивчати всі можливості для збільшення виробництва Patriot, ведуть перемовини з виробниками в США тощо, але проблема в тому, що для виробництва та постачання потрібен час.



Відповідаючи на запитання щодо німецьких далекобійних ракет Taurus, міністр зауважив, що «про це все вже сказано».



«Наша підтримка важлива, адже Росія намагається знищити Україну, Росія щодня вбиває та ранить людей, систематично та максимально жорстоко обстрілює українські міста… Не має бути сумнівів, що ми продовжимо стояти на боці України… Ми всі спільні в думці щодо необхідності зробити все для забезпечення можливості України захиститися проти російського агресора», - сказав Пісторіус.



Він згадав свій нещодавній візит в Одесу та зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським раніше цього тижня на полігоні на півночі Німеччини, де проходять навчання на системі Patriot українські військові. Тоді він оголосив про новий пакет допомоги, до якого, окрім ракет для цих систем, увійдуть також кілька тисяч ударних дронів та гвинтівки, зокрема, снайперські.



Пісторіус зауважив, що під час сьогоднішнього засідання йтиметься не лише про негайну допомогу, але також на середньо- та довгострокову перспективу підтримки України в її боротьбі проти російського агресора.



Коментуючи можливість для України отримати на саміті НАТО сигнал про членство, Пісторіус зауважив, що «треба почекати» і він не вірить, що такий сигнал буде дано.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина уже передала Україні, з, яка буде доставлена незабаром, чверть власного запасу цих озброєнь.Про це заявив міністр оборони ФРНперед початком зустрічей глав оборонних відомств країн ЄС, Комісії Україна-НАТО та коаліції «Рамштайн» у Брюсселі 13 червня, повідомляє Укрінформ «Ми передамо Україні третю системи Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом 3 системи… Це чверть наших власних запасів таких систем, вже не має можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній», - сказав міністр.Він нагадав, що Німеччина запустила ініціативу з посилення ППО України, яка вже має певні успіхи, але є куди рухатися. За словами Пісторіуса, ФРН також забезпечує навчання управлінню Patriot і передає далекобійні ракети до них, зокрема днями було передано 32 такі ракети, ще 68 будуть доставлені ближчими днями та тижнями. Ці ракети вдалося придбати в рамках спільних зусиль Німеччини, Данії, Норвегії та Нідерландів, додав він.«Ми продовжуємо працювати. Кожна система, кожна ракети важлива. Вони допомагають захистити людей і інфраструктуру», - підкреслив глава Бундесверу.Він також підтвердив, що партнери продовжують вивчати всі можливості для збільшення виробництва Patriot, ведуть перемовини з виробниками в США тощо, але проблема в тому, що для виробництва та постачання потрібен час.Відповідаючи на запитання щодо німецьких далекобійних ракет Taurus, міністр зауважив, що «про це все вже сказано».«Наша підтримка важлива, адже Росія намагається знищити Україну, Росія щодня вбиває та ранить людей, систематично та максимально жорстоко обстрілює українські міста… Не має бути сумнівів, що ми продовжимо стояти на боці України… Ми всі спільні в думці щодо необхідності зробити все для забезпечення можливості України захиститися проти російського агресора», - сказав Пісторіус.Він згадав свій нещодавній візит в Одесу та зустріч з Президентом Українираніше цього тижня на полігоні на півночі Німеччини, де проходять навчання на системі Patriot українські військові. Тоді він оголосив про новий пакет допомоги, до якого, окрім ракет для цих систем, увійдуть також кілька тисяч ударних дронів та гвинтівки, зокрема, снайперські.Пісторіус зауважив, що під час сьогоднішнього засідання йтиметься не лише про негайну допомогу, але також на середньо- та довгострокову перспективу підтримки України в її боротьбі проти російського агресора.Коментуючи можливість для України отримати на саміті НАТО сигнал про членство, Пісторіус зауважив, що «треба почекати» і він не вірить, що такий сигнал буде дано.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію