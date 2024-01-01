У Луцьку провели в останню путь двох Героїв

Сьогодні, 14 червня, у Луцьку прощалися з двома військовослужбовцями, які загинули під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Про це повідомили в управлінні інформаційної роботи міської ради.У кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування воїнівтаВійськовослужбовець Дрофа Юрій Олександрович (02.09.1998 року народження) житель м. Чугуїв Харківської області, який після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну переїхав до м. Луцьк та був призваний на військову службу,в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.Овчар Вячеслав Володимирович (05.05.1981 року народження) був призваний на військову службу та зв районі населеного пункту Очеретине Донецької області.Як зазначив священнослужитель під час проповіді, Герої не вмирають, вони житимуть у наших серцях вічно, на сторінках історії, на вулицях, іменами яких буде їх названо. «Вічна пам'ять загиблим нашим воїнам, робімо все, щоб захистити нашу Україну, будьмо люблячими синами нашої землі. Нехай Господь почує нашу щиру молитву за всіх, хто поруч з нами, та всіх загиблих», - зазначив він.Поховають Юрія Дрофу у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Вячеслава Овчара на кладовищі у селі Гірка Полонка.«Щирі співчуття рідним та близьким воїнів. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - йдеться у повідомленні.