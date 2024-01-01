На Волинь суне спека: синоптики розповіли про тепле повітря з Африки

На Волинь суне спека: синоптики розповіли про тепле повітря з Африки
Починаючи із 15 червня територія Волинської області перебуватиме у полі підвищеного тиску.

У зв'язку з цим у наступні дні опадів не очікується, повідомляє в телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Температура 15-16 червня вночі становитиме 9-14⁰, вдень - 20-25⁰ тепла.

Із 17 червня очікується адвекція теплого повітря з півночі Африки. Температура підвищиться.

Нічні показники сягатимуть 12-17⁰, вдень - до 30⁰ тепла.

На Волинь суне спека: синоптики розповіли про тепле повітря з Африки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни навколішки зустріли «на щиті» Героя Анатолія Грищука
Сьогодні, 15:22
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 15:03
На Волинь суне спека: синоптики розповіли про тепле повітря з Африки
Сьогодні, 15:02
Українські війська відбили деякі втрачені позиції на півночі Харківщини, – ISW
Сьогодні, 14:46
У Луцьку провели в останню путь двох Героїв
Сьогодні, 14:31
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 червня
13 червень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 червня
12 червень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 червня
11 червень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 червня
10 червень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Довго не відпускала з обіймів: доня зустріла волинського прикордонника з війни
Сьогодні, 16:34
 0
«Батько трьох дітей»: схема для ухилянтів у Луцькому районі
Сьогодні, 16:15
 0
Окупанти готуються до вивозу музейних фондів із Криму
Сьогодні, 15:57
 0
У Харкові зник безвісти журналіст та волонтер Олександр Лапшин
Сьогодні, 15:40
 0
Стильні та зручні – найкращі жіночі шорти для літніх днів
Сьогодні, 15:37
 0
Медіа
відео
1/8