На Волинь суне спека: синоптики розповіли про тепле повітря з Африки





У зв'язку з цим у наступні дні опадів не очікується, повідомляє в телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Температура 15-16 червня вночі становитиме 9-14⁰, вдень - 20-25⁰ тепла.



Із 17 червня очікується адвекція теплого повітря з півночі Африки. Температура підвищиться.



Нічні показники сягатимуть 12-17⁰, вдень - до 30⁰ тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Починаючи із 15 червня територія Волинської області перебуватиме у полі підвищеного тиску.У зв'язку з цим у наступні дні опадів не очікується, повідомляє в телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.Температура 15-16 червня вночі становитиме 9-14⁰, вдень - 20-25⁰ тепла.Із 17 червня очікується адвекція теплого повітря з півночі Африки.Нічні показники сягатимуть 12-17⁰, вдень - до 30⁰ тепла.

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