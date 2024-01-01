На Волинь суне спека: синоптики розповіли про тепле повітря з Африки

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Починаючи із 15 червня територія Волинської області перебуватиме у полі підвищеного тиску.
У зв'язку з цим у наступні дні опадів не очікується, повідомляє в телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Температура 15-16 червня вночі становитиме 9-14⁰, вдень - 20-25⁰ тепла.
Із 17 червня очікується адвекція теплого повітря з півночі Африки. Температура підвищиться.
Нічні показники сягатимуть 12-17⁰, вдень - до 30⁰ тепла.
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У зв'язку з цим у наступні дні опадів не очікується, повідомляє в телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Температура 15-16 червня вночі становитиме 9-14⁰, вдень - 20-25⁰ тепла.
Із 17 червня очікується адвекція теплого повітря з півночі Африки. Температура підвищиться.
Нічні показники сягатимуть 12-17⁰, вдень - до 30⁰ тепла.
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