Волиняни навколішки зустріли «на щиті» Героя Анатолія Грищука

Волиняни навколішки зустріли «на щиті» Героя Анатолія Грищука
У Камені-Каширському на Волині краяни зустріли скорботний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця Анатолія Грищука.

Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.

«Одвічним болем сьогоднішній день залишиться в серцях жителів Камінь-Каширської громади. Відійшов у вічність найкращий воїн України – Анатолій Грищук», - йдеться у повідомленні.

Краяни зустрічали свого Героя з усіма почестями: дорогу встелили квітами, утворили живий коридор Слави, в руках тримали прапори.

«Низький уклін Захиснику, вічна і світла пам'ять. Назавжди в наших серцях. Нехай спочиває в мирі і спокої», - зазначили у міськраді.

У мерії закликали гідно провести військовослужбовця в останній земний шлях.

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Теги: загиблі, війна
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