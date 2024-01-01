Волиняни навколішки зустріли «на щиті» Героя Анатолія Грищука

У Камені-Каширському на Волині краяни зустріли скорботний кортеж із тіломПро це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.«Одвічним болем сьогоднішній день залишиться в серцях жителів Камінь-Каширської громади. Відійшов у вічність найкращий воїн України – Анатолій Грищук», - йдеться у повідомленні.Краяни зустрічали свого Героя з усіма почестями: дорогу встелили квітами, утворили живий коридор Слави, в руках тримали прапори.«Низький уклін Захиснику, вічна і світла пам'ять. Назавжди в наших серцях. Нехай спочиває в мирі і спокої», - зазначили у міськраді.У мерії закликали гідно провести військовослужбовця в останній земний шлях.