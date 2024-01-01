Суд заборонив «громадські організації», які готували переворот в Україні. Перелік
Сьогодні, 15:34
Завдяки СБУ в Україні ліквідовано мережу «громадських організацій» Віктора Медведчука, які готували держпереворот у Києві у 2022 році.
Про це повідомляє СБУ в телеграмі.
За матеріалами Служби безпеки суд задовольнив позов Мін’юсту щодо заборони 8 проросійських організацій, які координував екснардеп Віктор Медведчук.
Представники цих «громадських організацій» планували державний переворот в Україні, який хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року.
Таким чином вони сподівались допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України.
Для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих «національних зборів».
Під час «з’їзду» планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо «відсторонення від влади».
У разі відмови – зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави.
Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб.
Нагадаємо, що у 2022 році СБУ завчасно викрила ворожі плани і запобігла їхній реалізації. У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали трьох організаторів злочину на початку повномасштабного вторгнення рф.
У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина рф, який координував підривну діяльність «громадських організацій» Медведчука з росії.
Наразі за матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити такі організації:
▪ Міжнародна громадська організація «Ми народ України»;
▪ Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна»;
▪ «Соборне козацтво»;
▪ «Соборне козацтво» «Харківський округ»;
▪ «Соборне козацтво» «Баришівська станиця»;
▪ «Соборне козацтво» «Київський округ»;
▪ «Соборне козацтво» «Львівський округ»;
▪ «Соборне козацтво» «Сумський округ».
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це повідомляє СБУ в телеграмі.
За матеріалами Служби безпеки суд задовольнив позов Мін’юсту щодо заборони 8 проросійських організацій, які координував екснардеп Віктор Медведчук.
Представники цих «громадських організацій» планували державний переворот в Україні, який хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року.
Таким чином вони сподівались допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України.
Для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих «національних зборів».
Під час «з’їзду» планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо «відсторонення від влади».
У разі відмови – зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави.
Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб.
Нагадаємо, що у 2022 році СБУ завчасно викрила ворожі плани і запобігла їхній реалізації. У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали трьох організаторів злочину на початку повномасштабного вторгнення рф.
У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина рф, який координував підривну діяльність «громадських організацій» Медведчука з росії.
Наразі за матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити такі організації:
▪ Міжнародна громадська організація «Ми народ України»;
▪ Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна»;
▪ «Соборне козацтво»;
▪ «Соборне козацтво» «Харківський округ»;
▪ «Соборне козацтво» «Баришівська станиця»;
▪ «Соборне козацтво» «Київський округ»;
▪ «Соборне козацтво» «Львівський округ»;
▪ «Соборне козацтво» «Сумський округ».
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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