Суд заборонив «громадські організації», які готували переворот в Україні. Перелік

Завдяки СБУ в Україні ліквідовано мережу «громадських організацій», якіу 2022 році.Про це повідомляє СБУ в телеграмі.За матеріалами Служби безпеки суд задовольнив позов Мін’юсту щодо заборони 8 проросійських організацій, які координував екснардеп Віктор Медведчук.Представники цих «громадських організацій» планували державний переворот в Україні, який хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року.Таким чином вони сподівались допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України.Для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих «національних зборів».Під час «з’їзду» планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо «відсторонення від влади».У разі відмови – зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави.Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб.Нагадаємо, що у 2022 році СБУ завчасно викрила ворожі плани і запобігла їхній реалізації. У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали трьох організаторів злочину на початку повномасштабного вторгнення рф.У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина рф, який координував підривну діяльність «громадських організацій» Медведчука з росії.Наразі за матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити такі організації:▪ Міжнародна громадська організація «Ми народ України»;▪ Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна»;▪ «Соборне козацтво»;▪ «Соборне козацтво» «Харківський округ»;▪ «Соборне козацтво» «Баришівська станиця»;▪ «Соборне козацтво» «Київський округ»;▪ «Соборне козацтво» «Львівський округ»;▪ «Соборне козацтво» «Сумський округ».Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.