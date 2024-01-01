Окупанти готуються до вивозу музейних фондів із Криму

Окупанти готуються до вивозу музейних фондів із Криму
Департамент окупаційної адміністрації Криму, відповідальний за історичні артефакти та об’єкти культури на півострові, наказав підлеглим установам готувати музейні цінності до «евакуації».

Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.

Партизани опублікували лист «мінкульту республіки Крим» на адресу керівників музейних установ півострова.
Окупанти готуються до вивозу музейних фондів із Криму

«Існує високий ризик, що найбільш вартісні екземпляри перевезуть з Криму на міжнародно визнану територію рф», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці «Крим: золото й таємниці Чорного моря» в Амстердамі, повернулися до України. Музей Алларда Пірсона передав їх до Національного музею історії України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: окупанти, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Батько трьох дітей»: схема для ухилянтів у Луцькому районі
Сьогодні, 16:15
Окупанти готуються до вивозу музейних фондів із Криму
Сьогодні, 15:57
У Харкові зник безвісти журналіст та волонтер Олександр Лапшин
Сьогодні, 15:40
Суд заборонив «громадські організації», які готували переворот в Україні. Перелік
Сьогодні, 15:34
Волиняни навколішки зустріли «на щиті» Героя Анатолія Грищука
Сьогодні, 15:22
Схожі новини
Дітей з окупованих території перевиховуватимуть в кремлівських таборах Дітей з окупованих території перевиховуватимуть в кремлівських таборах
28 травень, 14:20
За участь у «сво» педофіла в росії звільнили від відповідальності За участь у «сво» педофіла в росії звільнили від відповідальності
07 травень, 13:50
98-річна бабуся здійснила 10-кілометровий «марш-кидок», щоб утекти з окупації 98-річна бабуся здійснила 10-кілометровий «марш-кидок», щоб утекти з окупації
29 квітень, 19:00
Серед окупаційної армії росії зростає рівень дезертирства Серед окупаційної армії росії зростає рівень дезертирства
29 квітень, 14:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Батько трьох дітей»: схема для ухилянтів у Луцькому районі
Сьогодні, 16:15
 0
Окупанти готуються до вивозу музейних фондів із Криму
Сьогодні, 15:57
 0
У Харкові зник безвісти журналіст та волонтер Олександр Лапшин
Сьогодні, 15:40
 0
Стильні та зручні – найкращі жіночі шорти для літніх днів
Сьогодні, 15:37
 0
Суд заборонив «громадські організації», які готували переворот в Україні. Перелік
Сьогодні, 15:34
 0
Медіа
відео
1/8