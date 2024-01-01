Окупанти готуються до вивозу музейних фондів із Криму

Департамент окупаційної адміністрації Криму, відповідальний за історичні артефакти та об’єкти культури на півострові, наказав підлеглим установам готувати музейні цінності до «евакуації».Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.Партизани опублікували лист «мінкульту республіки Крим» на адресу керівників музейних установ півострова.«Існує високий ризик, що найбільш вартісні екземпляри перевезуть з Криму на міжнародно визнану територію рф», - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці «Крим: золото й таємниці Чорного моря» в Амстердамі, повернулися до України. Музей Алларда Пірсона передав їх до Національного музею історії України.