У Харкові зник безвісти журналіст та волонтер Олександр Лапшин

Олександр Лапшин, який волонтерив та на фрилансі писав матеріали для українських медіа.



Інформацію про Лапшина внесли до реєстру МВС зниклих громадян, пише



Рідні та друзі Олександра розповіли виданню Kharkiv Today, що він вийшов із власної квартири 29 травня без документів та телефона і з того часу не повернувся. На зв’язок чоловік також не виходив.



«Нічого не вказувало на те, щоб у нього були якісь проблеми. Напередодні він спілкувався з батьками, із братом, усе було добре. Зазвичай він ніколи не залишав телефон і завжди був на зв’язку. Що могло статися того дня, не зрозуміло», — кажуть рідні.



Родичі зниклого журналіста написали заяву до поліції й просять допомогти у його пошуку. Усім, хто бачив Олександра, або щось знає про обставини зникнення, можна звертатися за номером 102 або телефонувати братові — 050 615 82 83.



Олександр Лапшин жив сам. Від початку повномасштабного вторгнення росії займався волонтерством. Як фрилансер писав матеріали для українських медіа, зокрема публікувався в «Українській правді» й робив фото обстрілів Харкова для «Суспільного».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Два тижні тому в Харкові зник безвісти 43-річний журналіст, який волонтерив та на фрилансі писав матеріали для українських медіа.Інформацію про Лапшина внесли до реєстру МВС зниклих громадян, пише Громадське Рідні та друзі Олександра розповіли виданню Kharkiv Today, що він вийшов із власної квартири 29 травня без документів та телефона і з того часу не повернувся. На зв’язок чоловік також не виходив.«Нічого не вказувало на те, щоб у нього були якісь проблеми. Напередодні він спілкувався з батьками, із братом, усе було добре. Зазвичай він ніколи не залишав телефон і завжди був на зв’язку. Що могло статися того дня, не зрозуміло», — кажуть рідні.Родичі зниклого журналіста написали заяву до поліції й просять допомогти у його пошуку. Усім, хто бачив Олександра, або щось знає про обставини зникнення, можна звертатися за номером 102 або телефонувати братові — 050 615 82 83.Олександр Лапшин жив сам. Від початку повномасштабного вторгнення росії займався волонтерством. Як фрилансер писав матеріали для українських медіа, зокрема публікувався в «Українській правді» й робив фото обстрілів Харкова для «Суспільного».

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