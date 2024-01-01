«Батько трьох дітей»: схема для ухилянтів у Луцькому районі

«Батько трьох дітей»: схема для ухилянтів у Луцькому районі
У Луцькому районі незаконно переправляли військовозобов’язаних за кордон за схемою «батько трьох дітей».

Про це йде мова у інформації про результати діяльності Луцької окружної прокуратури на території міста Луцька та Луцького району за 2023 рік, - пише ВолиньUA.

Так, окружною прокуратурою постійно аналізується інформація про чоловіків, які здійснюють виїзд за кордон в умовах режиму воєнного стану.

За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні 26 вересня 2023 року було скеровано до суду обвинувальний акт відносно особи, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана особа за попередньою змовою із особою, яка перебуває у розшуку, з корисливих мотивів, за грошову винагороду в сумі 1300 доларів США організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон за схемою «батько трьох дітей».

Крім того, в іншому кримінальному провадженні 29 грудня 2023 року було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України, особі, яка у 2023 році сприяла незаконному переправленню громадян України через державний кордон України, шляхом надання транспортних засобів та включення їх як водіїв суб’єкта господарювання, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення, до Інформаційної системи «Шлях».

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Теги: ухилянт, кордон
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