Зрадник отримав у луцькому суді 15 років за ґратами

Зрадник отримав у луцькому суді 15 років за ґратами
За матеріалами СБУ у Луцьку до 15 років ув’язнення засудили державного зрадника із структур Міністерства юстиції.

Про це у фейсбуці повідомило УСБУ Волині.

Слідчі СБУ Волині зібрали беззаперечну доказову базу щодо херсонця, який задля власної наживи добровільно “продався” окупантам у 2022 році.

За даними слідства, до повномасштабного вторгнення зрадник був керівником відділу в Управлінні банкрутства, що є структурним підрозділом Міністерства юстиції України.

Влітку 2022 року фігурант погодився зайняти посаду “заступника начальника податкової служби” в незаконно створеному загарбниками органі влади.

Зловмисник всіляко вислужувався перед рашистами та допомагав їм у створенні та функціонуванні окупантської податкової служби. Окрім того, він агітував місцевих підприємців Херсону перереєстровувати їхній бізнес за російським законодавством, щоб сплачувати податки та збори до російської казни.

Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав зрадника винуватим за ч. 2. ст. 111 Кримінального кодексу України та засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавив права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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