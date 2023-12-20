На станції дитячої залізниці в Луцьку автентичні двері замінили на металопластикові





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Як пояснив директор департаменту освіти міськради Віталій Бондар, наразі майно дитячої залізниці передали на баланс департаменту. Зараз тривають поточні роботи, щоб зберегти те, що там ще залишилось.



Автентичні двері пообіцяли зберегти, але чи повернуть їх на місце — поки невідомо.



«Двері й вікна замінили, щоб поставити датчики спостереження та охорони. Ті, що там стояли, були знищені вандалами, поламані, вікна були вибиті. Наразі це тимчасове рішення задля збереження майна. Старі двері будуть збережені. За необхідності міська рада вирішуватиме згодом, чи залишати металопластикові двері, чи реставрувати старі й повертати їх на місце. Наші інженери подивилися ті двері, й поки вони не підлягають реставрації, як і вікна. Тільки так ті датчики можна було встановити», — розповів Бондар.



Вагони та локомотив поки що перебувають теж на балансі департаменту. Що і коли з ними будуть робити, де їх ремонтуватимуть — поки не вирішили.



Нагадаємо, дитячу залізницю готують до реконструкції.



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