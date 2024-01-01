Мешканець Луцького району торгував амфетаміном в особливо великих розмірах

За незаконні оборудки із психотропами та канабісом мешканець села у Луцькому районі отримав дев’ять років позбавлення волі.Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 27-річного жителя села Городище Луцького району винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, в тому числі в особливо великому розмірі, та незаконному придбанні йособливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 3 ст. 307, ч.1 ст.309 КК України).Молодика викрили 26 квітня 2023 року після одержання ним через поштового оператора посилки із PVP в особливо великому розмірі та амфетаміном.Під час санкціонованого судом обшуку в його оселі правоохоронці вилучили ще і канабіс.Суд призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна.