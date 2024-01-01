Мешканець Луцького району торгував амфетаміном в особливо великих розмірах
Сьогодні, 18:01
За незаконні оборудки із психотропами та канабісом мешканець села у Луцькому районі отримав дев’ять років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 27-річного жителя села Городище Луцького району винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, в тому числі в особливо великому розмірі, та незаконному придбанні й зберіганні без мети збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 3 ст. 307, ч.1 ст.309 КК України).
Молодика викрили 26 квітня 2023 року після одержання ним через поштового оператора посилки із PVP в особливо великому розмірі та амфетаміном.
Під час санкціонованого судом обшуку в його оселі правоохоронці вилучили ще і канабіс.
Суд призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 27-річного жителя села Городище Луцького району винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, в тому числі в особливо великому розмірі, та незаконному придбанні й зберіганні без мети збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 3 ст. 307, ч.1 ст.309 КК України).
Молодика викрили 26 квітня 2023 року після одержання ним через поштового оператора посилки із PVP в особливо великому розмірі та амфетаміном.
Під час санкціонованого судом обшуку в його оселі правоохоронці вилучили ще і канабіс.
Суд призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Авіаудар по Донеччині: поранено шість людей, які спали вдома
Сьогодні, 19:00
Під час евакуації пораненого загинув сержант із Волині
Сьогодні, 18:19
Мешканець Луцького району торгував амфетаміном в особливо великих розмірах
Сьогодні, 18:01
В аварії на Львівщині постраждав волинянин, його ушпиталили
Сьогодні, 17:37