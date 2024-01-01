Мешканець Луцького району торгував амфетаміном в особливо великих розмірах

Мешканець Луцького району торгував амфетаміном в особливо великих розмірах
За незаконні оборудки із психотропами та канабісом мешканець села у Луцькому районі отримав дев’ять років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 27-річного жителя села Городище Луцького району винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, в тому числі в особливо великому розмірі, та незаконному придбанні й зберіганні без мети збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 3 ст. 307, ч.1 ст.309 КК України).

Молодика викрили 26 квітня 2023 року після одержання ним через поштового оператора посилки із PVP в особливо великому розмірі та амфетаміном.

Під час санкціонованого судом обшуку в його оселі правоохоронці вилучили ще і канабіс.

Суд призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: наркотики, Волинь
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