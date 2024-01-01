Під час евакуації пораненого загинув сержант із Волині
Сьогодні, 18:19
У Шацькій громаді на Волині оголосили жалобу у зв’язку із загибеллю на фронті військовослужбовця Володимира Зберуна.
Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.
Захищаючи Україну від російського окупанта, на війні загинув військовослужбовець із села Пульмо Зберун Володимир Васильович (14.01.1993 р.н.)
Володимир родом з Луцька, але разом з дружиною і дітьми проживав у селі Пульмо. До Українського війська був призваний 9 березня 2023 року Луцьким РТЦК та СП. Нашу державу сержант Володимир Зберун боронив у складі військової частини 1141.
Під час евакуації пораненого побратима зазнав удару з ворожого FPV-дрону на Запоріжжі. З 21 травня 2024 року вважався зниклим безвісти. На превеликий жаль, згодом ця дата виявилася днем загибелі нашого захисника.
«В Героя залишилися дружина, дві доньки, мама. Висловлюємо їм щирі співчуття з приводу тяжкої і непоправної втрати... Вічна і світла пам'ять воїну, який віддав своє життя за Україну», - зазначили у селищній раді.
Траурний кортеж з тілом Героя прибуде до Шацька в суботу, 15 червня, орієнтовно о 15:00. До Пульма поїде через Світязь і Залісся. У раді проссять мешканців громади гідно зустріти захисника, створивши живий коридор шани і встеливши його шлях додому квітами. Чин відспівування відбудеться в неділю, 16 червня, в Свято-Миколаївському храмі села Пульмо о 12:00.
15-16 червня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.
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Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.
Захищаючи Україну від російського окупанта, на війні загинув військовослужбовець із села Пульмо Зберун Володимир Васильович (14.01.1993 р.н.)
Володимир родом з Луцька, але разом з дружиною і дітьми проживав у селі Пульмо. До Українського війська був призваний 9 березня 2023 року Луцьким РТЦК та СП. Нашу державу сержант Володимир Зберун боронив у складі військової частини 1141.
Під час евакуації пораненого побратима зазнав удару з ворожого FPV-дрону на Запоріжжі. З 21 травня 2024 року вважався зниклим безвісти. На превеликий жаль, згодом ця дата виявилася днем загибелі нашого захисника.
«В Героя залишилися дружина, дві доньки, мама. Висловлюємо їм щирі співчуття з приводу тяжкої і непоправної втрати... Вічна і світла пам'ять воїну, який віддав своє життя за Україну», - зазначили у селищній раді.
Траурний кортеж з тілом Героя прибуде до Шацька в суботу, 15 червня, орієнтовно о 15:00. До Пульма поїде через Світязь і Залісся. У раді проссять мешканців громади гідно зустріти захисника, створивши живий коридор шани і встеливши його шлях додому квітами. Чин відспівування відбудеться в неділю, 16 червня, в Свято-Миколаївському храмі села Пульмо о 12:00.
15-16 червня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.
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