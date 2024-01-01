Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 21°-23°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 21°-23°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію