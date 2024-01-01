Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 21°-23°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 21°-23°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Воїн з Волині після двох поранень продовжив службу в ТЦК
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 червня
Сьогодні, 20:00
Авіаудар по Донеччині: поранено шість людей, які спали вдома
Сьогодні, 19:00
Під час евакуації пораненого загинув сержант із Волині
Сьогодні, 18:19