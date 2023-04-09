Коли і де на Волині відключатимуть світло 15 червня

Коли і де на Волині відключатимуть світло 15 червня
У суботу 15 червня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 08:00 до 23:00, - повідомляють у Волиньобленерго.

У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

Графіки можна подивитися за ПОСИЛАННЯМ.

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електроенергія, Волиньобленерго, аварійні відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вперше за 7 років виявили фариканську чуму у домашньої свині
Сьогодні, 21:57
Коли і де на Волині відключатимуть світло 15 червня
Сьогодні, 21:16
Воїн з Волині після двох поранень продовжив службу в ТЦК
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 червня
Сьогодні, 20:00
Авіаудар по Донеччині: поранено шість людей, які спали вдома
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
На Волині відновили електропостачання в 21 населеному пункті, без світла ще 64 На Волині відновили електропостачання в 21 населеному пункті, без світла ще 64
04 січень, 21:16
Частина жителів Ковеля та прилеглих сіл залишилися без світла через аварію Частина жителів Ковеля та прилеглих сіл залишилися без світла через аварію
09 квітень, 2023, 14:46
На Волині відмінили аварійні відключення світла На Волині відмінили аварійні відключення світла
27 січень, 2023, 21:34
Де і коли на Волині відключатимуть світло 1 червня Де і коли на Волині відключатимуть світло 1 червня
31 травень, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині вперше за 7 років виявили фариканську чуму у домашньої свині
Сьогодні, 21:57
 0
Коли і де на Волині відключатимуть світло 15 червня
Сьогодні, 21:16
 0
Воїн з Волині після двох поранень продовжив службу в ТЦК
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Авіаудар по Донеччині: поранено шість людей, які спали вдома
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8