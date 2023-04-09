Коли і де на Волині відключатимуть світло 15 червня

У суботу 15 червня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 08:00 до 23:00, - повідомляють у Волиньобленерго.У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.Графіки можна подивитися заЧас відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».