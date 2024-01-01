На Волині вперше за 7 років виявили фариканську чуму у домашньої свині





Рішення про карантин ухвалили напередодні учасники засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при Володимирській райдержадміністрації, розповів Сергій Войтюк.



З його слів, 11 червня 2024 року жителька села Володимирівка повідомила Володимирську районну ветлікарню про те, що в її господарстві загинула свиня.



"Фахівці, які прибули на місце, виявили труп домашньої свині з клінічними ознаками, характерними для африканської чуми свиней. Матеріал від тварини був направлений у Волинську регіональну лабораторію. Результати дослідження підтвердили вірус африканської чуми свиней", — каже Сергій Войтюк.



За словами головного спеціаліста, у домогосподарстві жінки були свиня і двоє поросят, їх умертвили й захоронили в спеціально визначеному місці. Приміщення, де утримувалася хвора на африканську чуму домашня свиня, дезінфікували. Провели фахівці й дератизацію господарства, де був виявлений випадок.



"У селі Володимирівка, який визнано неблагополучним пунктом, ветлікарі вилучили та захоронили у спеціально визначеному місці всіх свиней, яких утримували місцеві мешканці", — говорить Сергій Войтюк.

За рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії встановлена зона захисту — територія в радіусі 3 кілометрів навколо села Володимирівка. Визначена й зона нагляду в радіусі до 10 кілометрів, до якої входять населені пункти: Фалемичі, Хобултова, Заріччя, Шистів, Поничів, Когильне, Острівок, Льотниче, Людмильпіль, Бегета, Підгайці, Хмелівка, Селець, Зимне, Володимир.



"У цих зонах навколо території вогнища провели облік всього свинопоголів’я та попередили власників тварин про заборону продажу та безконтрольного забою свиней", — каже головний спеціаліст ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в області.



За словами Сергія Войтюка, карантин на території Володимирського району скасують, якщо впродовж 40 днів не виявлять нових випадків хвороби. Востаннє африканську чуму серед свійських свиней на Волині фіксували у 2017 році в селі Хотешів Камінь-Каширського району, додав головний спеціаліст.



Довідково: африканська чума свиней — інфекційне захворювання свійських та різних видів диких свиней, збудником якого є вірус. Проявляється гарячкою, синюшністю шкіри та крововиливами внутрішніх органів. Для людей ця хвороба не несе небезпеки, а для свиней є летальною. Ліків та вакцини від африканської чуми немає, тому важливо не допускати її поширення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Володимирівка зафіксовано спалах африканської чуми свиней в приватному господарстві. Через виявлений випадок на території Володимирського району на 40 днів запроваджено карантин.Рішення про карантин ухвалили напередодні учасники засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при Володимирській райдержадміністрації, розповів Суспільному головний спеціаліст ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в областіЗ його слів, 11 червня 2024 року жителька села Володимирівка повідомила Володимирську районну ветлікарню про те, що в її господарстві загинула свиня."Фахівці, які прибули на місце, виявили труп домашньої свині з клінічними ознаками, характерними для африканської чуми свиней. Матеріал від тварини був направлений у Волинську регіональну лабораторію. Результати дослідження підтвердили вірус африканської чуми свиней", — каже Сергій Войтюк.За словами головного спеціаліста, у домогосподарстві жінки були свиня і двоє поросят, їх умертвили й захоронили в спеціально визначеному місці. Приміщення, де утримувалася хвора на африканську чуму домашня свиня, дезінфікували. Провели фахівці й дератизацію господарства, де був виявлений випадок."У селі Володимирівка, який визнано неблагополучним пунктом, ветлікарі вилучили та захоронили у спеціально визначеному місці всіх свиней, яких утримували місцеві мешканці", — говорить Сергій Войтюк.За рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії встановлена зона захисту — територія в радіусі 3 кілометрів навколо села Володимирівка. Визначена й зона нагляду в радіусі до 10 кілометрів, до якої входять населені пункти: Фалемичі, Хобултова, Заріччя, Шистів, Поничів, Когильне, Острівок, Льотниче, Людмильпіль, Бегета, Підгайці, Хмелівка, Селець, Зимне, Володимир."У цих зонах навколо території вогнища провели облік всього свинопоголів’я та попередили власників тварин про заборону продажу та безконтрольного забою свиней", — каже головний спеціаліст ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в області.За словами Сергія Войтюка, карантин на території Володимирського району скасують, якщо впродовж 40 днів не виявлять нових випадків хвороби. Востаннє африканську чуму серед свійських свиней на Волині фіксували у 2017 році в селі Хотешів Камінь-Каширського району, додав головний спеціаліст.Довідково: африканська чума свиней — інфекційне захворювання свійських та різних видів диких свиней, збудником якого є вірус. Проявляється гарячкою, синюшністю шкіри та крововиливами внутрішніх органів. Для людей ця хвороба не несе небезпеки, а для свиней є летальною. Ліків та вакцини від африканської чуми немає, тому важливо не допускати її поширення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію