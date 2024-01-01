Німеччина передасть Україні дві системи ППО, установки HIMARS, танки Leopard

Німеччина 14 червня оголосила про передання Україні чергового пакету військової допомоги для боротьби з агресією Росії.Про це свідчить оновлений список наданого обладнання, який публікують на сайті уряду ФРН, - пише Гордон.Зокрема, за період із 24 травня, коли Німеччина анонсувала новий пакет, до 14 червня Україні було передано:дві системи протиповітряної оборони IRIS-T (середньої й малої дальності);10 танків Leopard 1A5 (разом із Данією);20 бойових піхотних машин Marder;три ракетні установки HIMARS;понад 20 тис. снарядів калібру 155 мм;чотири протидронові системи.Також Німеччина надала Україні снаряди для танків Leopard і БМП Marder, два мостоукладальні танки Beaver із запасними частинами, дві броньовані інженерні машини Dachs, евакуаційний бронетранспортер Bergepanzer, чотири протимінні танки й інше обладнання для розмінування, комплектовання для вертольотів і прилади нічного бачення.Після повномасштабного вторгнення РФ, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, Німеччина надає Україні військову, фінансову й гуманітарну допомогу.Загальний обсяг наданої допомоги, за даними уряду Німеччини, становить приблизно €30 млрд. Україна, зокрема, отримала протитанкову зброю, самохідні гаубиці, БМП Marder, зенітні самохідні установки Gepard, системи ППО, РСЗВ, танки Leopard та інше озброєння.