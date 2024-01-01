Німеччина передасть Україні дві системи ППО, установки HIMARS, танки Leopard
14 червень, 23:19
Німеччина 14 червня оголосила про передання Україні чергового пакету військової допомоги для боротьби з агресією Росії.
Про це свідчить оновлений список наданого обладнання, який публікують на сайті уряду ФРН, - пише Гордон.
Зокрема, за період із 24 травня, коли Німеччина анонсувала новий пакет, до 14 червня Україні було передано:
дві системи протиповітряної оборони IRIS-T (середньої й малої дальності);
10 танків Leopard 1A5 (разом із Данією);
20 бойових піхотних машин Marder;
три ракетні установки HIMARS;
понад 20 тис. снарядів калібру 155 мм;
чотири протидронові системи.
Також Німеччина надала Україні снаряди для танків Leopard і БМП Marder, два мостоукладальні танки Beaver із запасними частинами, дві броньовані інженерні машини Dachs, евакуаційний бронетранспортер Bergepanzer, чотири протимінні танки й інше обладнання для розмінування, комплектовання для вертольотів і прилади нічного бачення.
Після повномасштабного вторгнення РФ, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, Німеччина надає Україні військову, фінансову й гуманітарну допомогу.
Загальний обсяг наданої допомоги, за даними уряду Німеччини, становить приблизно €30 млрд. Україна, зокрема, отримала протитанкову зброю, самохідні гаубиці, БМП Marder, зенітні самохідні установки Gepard, системи ППО, РСЗВ, танки Leopard та інше озброєння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це свідчить оновлений список наданого обладнання, який публікують на сайті уряду ФРН, - пише Гордон.
Зокрема, за період із 24 травня, коли Німеччина анонсувала новий пакет, до 14 червня Україні було передано:
дві системи протиповітряної оборони IRIS-T (середньої й малої дальності);
10 танків Leopard 1A5 (разом із Данією);
20 бойових піхотних машин Marder;
три ракетні установки HIMARS;
понад 20 тис. снарядів калібру 155 мм;
чотири протидронові системи.
Також Німеччина надала Україні снаряди для танків Leopard і БМП Marder, два мостоукладальні танки Beaver із запасними частинами, дві броньовані інженерні машини Dachs, евакуаційний бронетранспортер Bergepanzer, чотири протимінні танки й інше обладнання для розмінування, комплектовання для вертольотів і прилади нічного бачення.
Після повномасштабного вторгнення РФ, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, Німеччина надає Україні військову, фінансову й гуманітарну допомогу.
Загальний обсяг наданої допомоги, за даними уряду Німеччини, становить приблизно €30 млрд. Україна, зокрема, отримала протитанкову зброю, самохідні гаубиці, БМП Marder, зенітні самохідні установки Gepard, системи ППО, РСЗВ, танки Leopard та інше озброєння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
15 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Німеччина передасть Україні дві системи ППО, установки HIMARS, танки Leopard
14 червень, 23:19
Почесний донор з Луцька з 7 років здав кров 63 рази. ВІДЕО
14 червень, 22:38
На Волині вперше за 7 років виявили фариканську чуму у домашньої свині
14 червень, 21:57
Коли і де на Волині відключатимуть світло 15 червня
14 червень, 21:16