Почесний донор з Луцька з 7 років здав кров 63 рази. ВІДЕО

Сергій Голубчук із Луцька вперше став донором у 24, нині йому 31. Чоловік має звання почесного донора, адже кров здає вже 63 раз.



Як розповів Сергій Голубчук



"Багато хто каже, що почав здавати кров, ніби молодше виглядаю. Я зареєструвався на сайті Донор UA, всі свої здачі там реєструю, мене також було запрошено 8 червня до них в Київ на нагородження", — говорить чоловік.



З його слів, 80% його крові йде на потреби ЗСУ. Медична сестра обласного центру служби крові Сергія впізнає за татуюваннями.



"Кров можна здавати 5 разів на рік, плазма здається через кожних 15 днів. Але потрібно комбінувати тому, що після здачі крові не можна місяць взагалі нічого здавати", — говорить медсестра.



Як почесний донор перед здачею крові Сергій, каже, що дотримується всіх процедур та правил. Не вживає алкоголь, 48 годин перед здачею крові не курить, дотримується дієти, не їсть молочних продуктів, яєць, смаженого та гострого.



"Після здачі крові треба води, перед здачею крові теж багато води пити, солодкого. Зараз після здачі поїсти, бажано відпочити. Кожного разу почуваю себе чудово! Тішу себе тим, що зміг комусь допомогти", — каже почесний донор.



Донорам після здачі крові дають 100 гривень на чай, щоб відновити організм. Людям, які офіційно працевлаштовані два дні вихідних: один день в день здачі крові та ще один додається до щорічної відпустки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із Луцька вперше став донором у 24, нині йому 31. Чоловік має звання почесного донора, адже кров здає вже 63 раз.Як розповів Сергій Голубчук Суспільному, донорство для нього – це не лише можливість врятувати комусь життя, а його особистий секрет бадьорості і гарного самопочуття."Багато хто каже, що почав здавати кров, ніби молодше виглядаю. Я зареєструвався на сайті Донор UA, всі свої здачі там реєструю, мене також було запрошено 8 червня до них в Київ на нагородження", — говорить чоловік.З його слів, 80% його крові йде на потреби ЗСУ. Медична сестра обласного центру служби крові Сергія впізнає за татуюваннями."Кров можна здавати 5 разів на рік, плазма здається через кожних 15 днів. Але потрібно комбінувати тому, що після здачі крові не можна місяць взагалі нічого здавати", — говорить медсестра.Як почесний донор перед здачею крові Сергій, каже, що дотримується всіх процедур та правил. Не вживає алкоголь, 48 годин перед здачею крові не курить, дотримується дієти, не їсть молочних продуктів, яєць, смаженого та гострого."Після здачі крові треба води, перед здачею крові теж багато води пити, солодкого. Зараз після здачі поїсти, бажано відпочити. Кожного разу почуваю себе чудово! Тішу себе тим, що зміг комусь допомогти", — каже почесний донор.Донорам після здачі крові дають 100 гривень на чай, щоб відновити організм. Людям, які офіційно працевлаштовані два дні вихідних: один день в день здачі крові та ще один додається до щорічної відпустки.

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