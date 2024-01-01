Авіаудар по Донеччині: поранено шість людей, які спали вдома

Авіаудар по Донеччині: поранено шість людей, які спали вдома
На Донеччині шість мирних жителів отримали поранення внаслідок ворожого авіаудару.

Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.

Вночі ворог завдав авіаудару по мирним мешканцям міста Селидове. 6 жителів, які спали в своїх домівках отримали поранення.

Рятувальники надали постраждалим допомогу та на автомобілі швидкої медичної допомоги доправили поранену жінку до лікарні.

Також, внаслідок бомбардування зазнали пошкоджень 13 багатоповерхівок, приватний будинок, 3 адмінбудівлі та декілька крамниць.


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Теги: війна, росія
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