Авіаудар по Донеччині: поранено шість людей, які спали вдома

ворожого авіаудару.



Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.



Вночі ворог завдав авіаудару по мирним мешканцям міста Селидове. 6 жителів, які спали в своїх домівках отримали поранення.



Рятувальники надали постраждалим допомогу та на автомобілі швидкої медичної допомоги доправили поранену жінку до лікарні.



Також, внаслідок бомбардування зазнали пошкоджень 13 багатоповерхівок, приватний будинок, 3 адмінбудівлі та декілька крамниць.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині шість мирних жителів отримали поранення внаслідокПро це в телеграмі повідомляє ДСНС.Вночі ворог завдав авіаудару по мирним мешканцям міста Селидове. 6 жителів, які спали в своїх домівках отримали поранення.Рятувальники надали постраждалим допомогу та на автомобілі швидкої медичної допомоги доправили поранену жінку до лікарні.Також, внаслідок бомбардування зазнали пошкоджень 13 багатоповерхівок, приватний будинок, 3 адмінбудівлі та декілька крамниць.

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