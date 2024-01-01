Авіаудар по Донеччині: поранено шість людей, які спали вдома
Сьогодні, 19:00
На Донеччині шість мирних жителів отримали поранення внаслідок ворожого авіаудару.
Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.
Вночі ворог завдав авіаудару по мирним мешканцям міста Селидове. 6 жителів, які спали в своїх домівках отримали поранення.
Рятувальники надали постраждалим допомогу та на автомобілі швидкої медичної допомоги доправили поранену жінку до лікарні.
Також, внаслідок бомбардування зазнали пошкоджень 13 багатоповерхівок, приватний будинок, 3 адмінбудівлі та декілька крамниць.
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Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.
Вночі ворог завдав авіаудару по мирним мешканцям міста Селидове. 6 жителів, які спали в своїх домівках отримали поранення.
Рятувальники надали постраждалим допомогу та на автомобілі швидкої медичної допомоги доправили поранену жінку до лікарні.
Також, внаслідок бомбардування зазнали пошкоджень 13 багатоповерхівок, приватний будинок, 3 адмінбудівлі та декілька крамниць.
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