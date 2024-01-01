В аварії на Львівщині постраждав волинянин, його ушпиталили
Сьогодні, 17:37
Внаслідок автозіткнення у Львівському районі травмований водій вантажівки – 21-річний волинянин. Поліцейські встановлюють обставини події.
Про це у фейсбуці повідомляє поліція Львівщини.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Давидів Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівок «MAN», якою керував 38-річний житель Тернопільської області, та «Renault Master» під керуванням 21-річного мешканця Волинської області.
Внаслідок ДТП водій «Renault Master» отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні, його діагноз уточнюють медики.
Правоохоронці встановлюють обставини автозіткнення. Вирішується питання правової кваліфікації події.
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Про це у фейсбуці повідомляє поліція Львівщини.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Давидів Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівок «MAN», якою керував 38-річний житель Тернопільської області, та «Renault Master» під керуванням 21-річного мешканця Волинської області.
Внаслідок ДТП водій «Renault Master» отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні, його діагноз уточнюють медики.
Правоохоронці встановлюють обставини автозіткнення. Вирішується питання правової кваліфікації події.
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