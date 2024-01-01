В аварії на Львівщині постраждав волинянин, його ушпиталили





Про це у фейсбуці повідомляє поліція Львівщини.



Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Давидів Львівського району.



Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівок «MAN», якою керував 38-річний житель Тернопільської області, та «Renault Master» під керуванням 21-річного мешканця Волинської області.



Внаслідок ДТП водій «Renault Master» отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні, його діагноз уточнюють медики.



Правоохоронці встановлюють обставини автозіткнення. Вирішується питання правової кваліфікації події.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок автозіткнення у Львівському районі травмований водій вантажівки – 21-річний волинянин. Поліцейські встановлюють обставини події.Про це у фейсбуці повідомляє поліція Львівщини.Дорожньо-транспортнана автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Давидів Львівського району.Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівок «MAN», якою керував 38-річний житель Тернопільської області, та «Renault Master» під керуванням 21-річного мешканця Волинської області.Внаслідок ДТП водій «Renault Master» отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні, його діагноз уточнюють медики.Правоохоронці встановлюють обставини автозіткнення. Вирішується питання правової кваліфікації події.

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