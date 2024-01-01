Чи можна застрахувати авто у війну: основне





Автоцивілка

Воєнний стан ніяк не скасовує обов’язкове володіння полісом ОСЦПВ. Це - єдине страхування, яке є обов’язковим для всіх автовласників.



Суть автоцивілки полягає у тому, щоб застрахувати вашу відповідальність перед іншими учасниками руху. Якщо пригода на дорозі трапиться з вашої провини, то страхування покриє принаймні частину шкоди, заподіяної здоров’ю, життю чи майну інших осіб.



Під час воєнного стану автоцивілка стає актуальнішою через особливу небезпеку на дорозі. Водії можуть не виспатися, відчувати стрес і втрачати концентрацію. До того ж під час планових і аварійних відключень світла зростає вірогідність аварій.



КАСКО

КАСКО — це вже добровільне страхування. Страховими випадками є пошкодження через аварію, протиправні дії чи стихійні явища. В цьому випадку охоплення страховки більше, ніж з ОСЦПВ. Проте донедавна такий поліс не поширювався на військові ризики.



Ви можете купити страхування КАСКО «Залізний купол» як доповнення до основного КАСКО. Які небезпеки покриває поліс:



попадання ракет будь-якого виду та уламків від них;

падіння безпілотних літальних апартів або їхніх уламків;

падіння інших уламків, як-от від руйнації будівель.

КАСКО «Залізний купол», що призначена для воєнного стану, передбачає компенсацію у разі часткового пошкодження автомобіля або повного знищення. Для оформлення поліса достатньо вибрати страхову компанію, переглянути умови майбутнього договору й залишити заявку. Зараз вам навряд чи доведеться їхати до офісу компанії. Ви просто отримаєте поліс на електронну пошту, а за потреби — роздрукуєте.



Отже, захистити транспортний засіб під час війни можна. Для цього слід вибирати спеціальні поліси КАСКО з розширеним переліком небезпек.



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