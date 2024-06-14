Українські війська відбили деякі втрачені позиції на півночі Харківщини, – ISW

Українські війська відбили деякі втрачені позиції на півночі Харківщини, – ISW
Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на півночі Харківщини 13 червня, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Про це пише LB.ua.

Геолоковані кадри, опубліковані 13 червня, показують, як українські сили проводять контратаку та захоплюють позиції вздовж посадки на південний схід від Глибокого (на північ від Харкова).

Як повідомляє ISW, російська сторона скаржиться, що українські сили контратакують навколо Глибокого, а один мілблогер зазначив, що українські контратаки ускладнюють ситуацію для російських військ у цьому районі.
Українські війська відбили деякі втрачені позиції на півночі Харківщини, – ISW

Зазначимо, вранці Генштаб повідомив, що на Харківському напрямку окупанти продовжують наступ, за добу було вісім зіткнень.

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Теги: Росія, Україна, війна, Харківщина
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