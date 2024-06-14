Українські війська відбили деякі втрачені позиції на півночі Харківщини, – ISW





Про це пише



Геолоковані кадри, опубліковані 13 червня, показують, як українські сили проводять контратаку та захоплюють позиції вздовж посадки на південний схід від Глибокого (на північ від Харкова).



Як повідомляє ISW, російська сторона скаржиться, що українські сили контратакують навколо Глибокого, а один мілблогер зазначив, що українські контратаки ускладнюють ситуацію для російських військ у цьому районі.



Зазначимо, вранці Генштаб повідомив, що на Харківському напрямку окупанти продовжують наступ, за добу було вісім зіткнень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на півночі Харківщини 13 червня, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).Про це пише LB.ua Геолоковані кадри, опубліковані 13 червня, показують, як українські сили проводять контратаку та захоплюють позиції вздовж посадки на південний схід від Глибокого (на північ від Харкова).Як повідомляє ISW, російська сторона скаржиться, що українські сили контратакують навколо Глибокого, а один мілблогер зазначив, що українські контратаки ускладнюють ситуацію для російських військ у цьому районі.Зазначимо, вранці Генштаб повідомив, що, за добу було вісім зіткнень.

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