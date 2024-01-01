«На щиті» на Волинь повертається воїн Олексій Іващенко

«На щиті» на Волинь повертається воїн Олексій Іващенко
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олексій Іващенко.

Про це повідомили у Рівненській громаді.

"Повідомляємо,що тіло померлого військовослужбовця Олексія Іващенка сьогодні, 17 червня, в післяобідній порі( орієнтовно 15.30-16.00 год.)прибуде у м.Любомль у місцевий морг.

Чин поховання відбудеться завтра, 18 червня, у с.Рівне. На 10.00 траурний кортеж прибуде до будинку, де проживав загиблий, на 10.30 - початок заупокійної служби у храмі Св.Петра і Павла. Після цього відбудеться поховання нашого земляка на місцевому кладовищі!

Просимо жителів громади створити живий коридор і віддати останню шану загиблому військовослужбовцю!" - йдеться в повідомленні.
«На щиті» на Волинь повертається воїн Олексій Іващенко

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян попередили про близькі похолодання, грози з градом і шквалами
Сьогодні, 14:43
Волиняни провели в останню путь Героя Михайла Степанюка
Сьогодні, 14:22
«На щиті» на Волинь повертається воїн Олексій Іващенко
Сьогодні, 14:06
У Луцьку запустили безкоштовні курси водійок
Сьогодні, 13:50
Організатор схеми для ухилянтів на Буковині попався вдруге
Сьогодні, 13:41
Схожі новини
На Луганщині загинув воїн з Волині Володимир Столярчук, який майже рік вважався зниклим безвісти На Луганщині загинув воїн з Волині Володимир Столярчук, який майже рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 12:48
На Донеччині загинув Герой з Луцька Ігор Приступа На Донеччині загинув Герой з Луцька Ігор Приступа
Сьогодні, 12:42
Дочекалася тата з війни: волинський прикордонник після місяців розлуки зустрівся із донькою та дружиною Дочекалася тата з війни: волинський прикордонник після місяців розлуки зустрівся із донькою та дружиною
16 червень, 08:05
Волинські сапери розміновують поля на Донеччині Волинські сапери розміновують поля на Донеччині
15 червень, 20:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знешкодили 5 авіабомб та 4 артснаряди, які пролежали у землі близько 80 років
Сьогодні, 15:00
 0
У Ковелі завтра віддадуть останню шану Захиснику Владиславу Саковському
Сьогодні, 14:46
 0
Волинян попередили про близькі похолодання, грози з градом і шквалами
Сьогодні, 14:43
 0
Волиняни провели в останню путь Героя Михайла Степанюка
Сьогодні, 14:22
 0
«На щиті» на Волинь повертається воїн Олексій Іващенко
Сьогодні, 14:06
 0
Медіа
відео
1/8