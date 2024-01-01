«На щиті» на Волинь повертається воїн Олексій Іващенко
Сьогодні, 14:06
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олексій Іващенко.
Про це повідомили у Рівненській громаді.
"Повідомляємо,що тіло померлого військовослужбовця Олексія Іващенка сьогодні, 17 червня, в післяобідній порі( орієнтовно 15.30-16.00 год.)прибуде у м.Любомль у місцевий морг.
Чин поховання відбудеться завтра, 18 червня, у с.Рівне. На 10.00 траурний кортеж прибуде до будинку, де проживав загиблий, на 10.30 - початок заупокійної служби у храмі Св.Петра і Павла. Після цього відбудеться поховання нашого земляка на місцевому кладовищі!
Просимо жителів громади створити живий коридор і віддати останню шану загиблому військовослужбовцю!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Рівненській громаді.
"Повідомляємо,що тіло померлого військовослужбовця Олексія Іващенка сьогодні, 17 червня, в післяобідній порі( орієнтовно 15.30-16.00 год.)прибуде у м.Любомль у місцевий морг.
Чин поховання відбудеться завтра, 18 червня, у с.Рівне. На 10.00 траурний кортеж прибуде до будинку, де проживав загиблий, на 10.30 - початок заупокійної служби у храмі Св.Петра і Павла. Після цього відбудеться поховання нашого земляка на місцевому кладовищі!
Просимо жителів громади створити живий коридор і віддати останню шану загиблому військовослужбовцю!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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