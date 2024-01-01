Отримав поранення на навчальному полігоні: помер захисник з Волині
Сьогодні, 14:43
Внаслідок отриманого поранення на одному із навчальних полігонів помер житель села Рівне однойменної громади Іващенко Олексій Вікторович,1987 року народження.
Про це повідомив голова Рівненської громади Юрій Фініковський.
За його словами, обставини смерті з'ясовуються, триває слідство.
«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам'ять, честь і шана військовослужбовцю! Помолімось сьогодні за спокій його душі!», - йдеться у дописі.
Про дату і час прибуття тіла захисника, місце поховання повідомлять згодом.
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Про це повідомив голова Рівненської громади Юрій Фініковський.
За його словами, обставини смерті з'ясовуються, триває слідство.
«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам'ять, честь і шана військовослужбовцю! Помолімось сьогодні за спокій його душі!», - йдеться у дописі.
Про дату і час прибуття тіла захисника, місце поховання повідомлять згодом.
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