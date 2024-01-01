Скільки коштує у Луцьку приготувати зелений борщ з молодих овочів





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Для приготування щавлевого борщу вам знадобиться наступний список інгредієнтів:



500 г свіжого щавлю

500 г свинячих ребер

3-4 картоплини

1 морквина

1 цибулина

2-3 столові ложки рослинної олії

сіль та перець за смаком

2-3 столові ложки сметани

4 шт. яєць

До слова, ціна приготування щавлевого борщу може варіюватися в залежності від регіону та місцевостей. Однак, переважно всі інгредієнти влітку є досить доступними та не дорогими.



Для м'ясного борщу знадобиться 500 г свинячих ребер. Їхня ціна на Центральному ринку 150-120 гривень за кіло. Беремо за 120 грн. Отож вартість становитиме – 60 грн.



Скільки коштує у Луцьку приготувати зелений борщ з молодих овочів

Картоплі потрібно 400 г. Ціна дорівнюватиме 13,2 грн (середня вартість молодої картоплі на 13 червня на ринку 33 гривні. Адже продають її від 20 до 40 гривень за кіло.



Скільки коштує у Луцьку приготувати зелений борщ з молодих овочів

Молода морква коштує 40 гривень за пучок. Її ще дуже мало на ринку і вона невеликого розміру. За 200 г моркви для приготування страви доведеться сплатити 20 гривень.



Скільки коштує у Луцьку приготувати зелений борщ з молодих овочів

Цибуля ріпчаста на «засмажку» обійдеться в 10 грн за 200 г, якщо купляти за середньою ціною 5 грн за 100 грамів.



Скільки коштує у Луцьку приготувати зелений борщ з молодих овочів

Рецепт зеленого борщу потребує 4 курячі яйця. Вартість на ринку за десяток - 45 гривень. Отож необхідна кількість яєць обійдеться у 18 гривень.



Кропу, зеленої цибулі та петрушки необхідно додати по 50 г. – пучок кропу та петрушки вартують по 10 гривень. Отож вартість – 20 гривень.



Скільки коштує у Луцьку приготувати зелений борщ з молодих овочів

І основний інгредієнт – щавель. Саме він додає борщу пікантної кислинки. До того ж ця зелень місить вітамінами D, B12 і цинк, що робить страву не тільки смачною, але й корисною. Чималий пучок коштує на Центральному ринку 30 гривень.



Скільки коштує у Луцьку приготувати зелений борщ з молодих овочів

Сметана гладишкова коштує 60 грн за півлітра, 90-100 гривень за півлітра вартує сепараторна. Беремо гладишкову, нам потрібно 200 г, отож вартість 12 гривень.



Скільки коштує у Луцьку приготувати зелений борщ з молодих овочів

Із зазначених вище інгредієнтів вийде 3-літрова каструля зеленого борщу на 5 середніх порцій. М'ясна страва коштуватиме приблизно 183,2 грн. (36,64 за порцію).



Варто зазначити, що у підсумковій ціні не врахована вартість спецій та олії(через незначну кількість).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щавлевий борщ - це смачна українська страва, яка є однією з улюблених у домашньому меню. Цей борщ відзначається своїм особливим смаком та корисними властивостями, оскільки щавель містить багато вітамінів та мінералів.Журналісти ВСН вирішили з’ясувати, скільки коштує приготувати каструлю борщу на три літри із молодих овочів та свіжої зелені. За продуктами ми вирушили на Центральний ринок у Луцьку.Для приготування щавлевого борщу вам знадобиться наступний список інгредієнтів:500 г свіжого щавлю500 г свинячих ребер3-4 картоплини1 морквина1 цибулина2-3 столові ложки рослинної оліїсіль та перець за смаком2-3 столові ложки сметани4 шт. яєцьДо слова, ціна приготування щавлевого борщу може варіюватися в залежності від регіону та місцевостей. Однак, переважно всі інгредієнти влітку є досить доступними та не дорогими.Для м'ясного борщу знадобиться 500 г свинячих ребер. Їхня ціна на Центральному ринку 150-120 гривень за кіло. Беремо за 120 грн. Отож вартість становитиме – 60 грн.Скільки коштує у Луцьку приготувати зелений борщ з молодих овочівКартоплі потрібно 400 г. Ціна дорівнюватиме 13,2 грн (середня вартість молодої картоплі на 13 червня на ринку 33 гривні. Адже продають її від 20 до 40 гривень за кіло.Скільки коштує у Луцьку приготувати зелений борщ з молодих овочівМолода морква коштує 40 гривень за пучок. Її ще дуже мало на ринку і вона невеликого розміру. За 200 г моркви для приготування страви доведеться сплатити 20 гривень.Скільки коштує у Луцьку приготувати зелений борщ з молодих овочівЦибуля ріпчаста на «засмажку» обійдеться в 10 грн за 200 г, якщо купляти за середньою ціною 5 грн за 100 грамів.Скільки коштує у Луцьку приготувати зелений борщ з молодих овочівРецепт зеленого борщу потребує 4 курячі яйця. Вартість на ринку за десяток - 45 гривень. Отож необхідна кількість яєць обійдеться у 18 гривень.Кропу, зеленої цибулі та петрушки необхідно додати по 50 г. – пучок кропу та петрушки вартують по 10 гривень. Отож вартість – 20 гривень.Скільки коштує у Луцьку приготувати зелений борщ з молодих овочівІ основний інгредієнт – щавель. Саме він додає борщу пікантної кислинки. До того ж ця зелень місить вітамінами D, B12 і цинк, що робить страву не тільки смачною, але й корисною. Чималий пучок коштує на Центральному ринку 30 гривень.Скільки коштує у Луцьку приготувати зелений борщ з молодих овочівСметана гладишкова коштує 60 грн за півлітра, 90-100 гривень за півлітра вартує сепараторна. Беремо гладишкову, нам потрібно 200 г, отож вартість 12 гривень.Скільки коштує у Луцьку приготувати зелений борщ з молодих овочівІз зазначених вище інгредієнтів вийде 3-літрова каструля зеленого борщу на 5 середніх порцій. М'ясна страва коштуватиме приблизно 183,2 грн. (36,64 за порцію).Варто зазначити, що у підсумковій ціні не врахована вартість спецій та олії(через незначну кількість).

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