У селах біля Луцька відремонтують покриття вулиць: де саме

У селах біля Луцька відремонтують покриття вулиць: де саме
У селах Голишів і Новостав Луцького району запланували поточний ремонт покриття вулиць. У селі Голишів відремонтують вулицю Ярослава Галана та під’їзд до кладовища, а в Новоставі – вулиці Нова і Набережна.

Торги на відповідні роботи оголосила Боратинська сільська рада.

Очікувана вартість поточного ремонту покриття на вулиці Ярослава Галана та під’їзду до кладовища в селі Голишів становить понад три мільйони гривень. Поточний ремонт покриття на вулиці Набережна в Новоставі оцінили у 1,8 мільйона гривень, а на вулиці Нова в цьому ж селі – в 1,6 мільйона гривень.

Як вказано в тендерній документації, роботи включатимуть, зокрема, влаштування дорожніх корит, улаштування вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші, розлив бітумної емульсії, улаштування покриттів із гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, укріплення узбіччя.

Усі ремонти планують завершити до осені цього року, передає ІА "Волинські новини".

Окрім того, Боратинська сільська рада оголосила торги на будівельні матеріали (бруківку) для улаштування жителями вулиці господарським шляхом на умовах співфінансування дорожнього покриття на вулиці Привітна в Рованцях. Очікувана вартість будматеріалів – 1,2 мільйона гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ремонт, дорога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки коштує у Луцьку приготувати зелений борщ з молодих овочів
Сьогодні, 12:17
Чоловік випав з 8-го поверху багатоповерхівки у Луцьку
Сьогодні, 11:59
У селах біля Луцька відремонтують покриття вулиць: де саме
Сьогодні, 11:14
Курс валют на вихідні, 15-16 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:44
До Луцька «на щиті» привезуть полеглих Героїв
Сьогодні, 10:11
Схожі новини
На шести ділянках автодоріг на Волині триває ремонт На шести ділянках автодоріг на Волині триває ремонт
25 травень, 08:20
На Волині ремонтують 30-кілометрову ділянку дороги державного значення, де немає твердого покриття На Волині ремонтують 30-кілометрову ділянку дороги державного значення, де немає твердого покриття
10 травень, 22:44
Майже 20 років без ремонту: чи полагодять дороги на Трутовського та Городецькій у Луцьку Майже 20 років без ремонту: чи полагодять дороги на Трутовського та Городецькій у Луцьку
25 березень, 23:41
У Луцькому районі поремонтували міст та відновили рух на дорозі У Луцькому районі поремонтували міст та відновили рух на дорозі
18 листопад, 2023, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки коштує у Луцьку приготувати зелений борщ з молодих овочів
Сьогодні, 12:17
 0
Чоловік випав з 8-го поверху багатоповерхівки у Луцьку
Сьогодні, 11:59
 0
У селах біля Луцька відремонтують покриття вулиць: де саме
Сьогодні, 11:14
 0
Курс валют на вихідні, 15-16 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:44
 0
До Луцька «на щиті» привезуть полеглих Героїв
Сьогодні, 10:11
 0
Медіа
відео
1/8