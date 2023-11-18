У селах біля Луцька відремонтують покриття вулиць: де саме





Торги на відповідні роботи оголосила Боратинська сільська рада.



Очікувана вартість поточного ремонту покриття на вулиці Ярослава Галана та під’їзду до кладовища в селі Голишів становить понад три мільйони гривень. Поточний ремонт покриття на вулиці Набережна в Новоставі оцінили у 1,8 мільйона гривень, а на вулиці Нова в цьому ж селі – в 1,6 мільйона гривень.



Як вказано в тендерній документації, роботи включатимуть, зокрема, влаштування дорожніх корит, улаштування вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші, розлив бітумної емульсії, улаштування покриттів із гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, укріплення узбіччя.



Усі ремонти планують завершити до осені цього року, передає ІА



Окрім того, Боратинська сільська рада оголосила торги на будівельні матеріали (бруківку) для улаштування жителями вулиці господарським шляхом на умовах співфінансування дорожнього покриття на вулиці Привітна в Рованцях. Очікувана вартість будматеріалів – 1,2 мільйона гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селах Голишів і Новостав Луцького району запланували поточний ремонт покриття вулиць. У селі Голишів відремонтують вулицю Ярослава Галана та під’їзд до кладовища, а в Новоставі – вулиці Нова і Набережна.Торги на відповідні роботи оголосила Боратинська сільська рада.Очікувана вартість поточного ремонту покриття на вулиці Ярослава Галана та під’їзду до кладовища в селі Голишів становить понад три мільйони гривень. Поточний ремонт покриття на вулиці Набережна в Новоставі оцінили у 1,8 мільйона гривень, а на вулиці Нова в цьому ж селі – в 1,6 мільйона гривень.Як вказано в тендерній документації, роботи включатимуть, зокрема, влаштування дорожніх корит, улаштування вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші, розлив бітумної емульсії, улаштування покриттів із гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, укріплення узбіччя.Усі ремонти планують завершити до осені цього року, передає ІА "Волинські новини" Окрім того, Боратинська сільська рада оголосила торги на будівельні матеріали (бруківку) для улаштування жителями вулиці господарським шляхом на умовах співфінансування дорожнього покриття на вулиці Привітна в Рованцях. Очікувана вартість будматеріалів – 1,2 мільйона гривень.

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