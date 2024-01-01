Чоловік випав з 8-го поверху багатоповерхівки у Луцьку
Сьогодні, 11:59
У Луцьку на вулиці Шевченка з 8-го поверху будинку вистрибнув 34-річний чоловік. Він помер у лікарні.
Про це сайту "Конкурент" повідомили очевидці.
Як повідомили в поліції, ввечері 14 червня у Луцьку з вікна квартири на восьмому поверсі вистрибнув 34-річний житель.
Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про самогубство.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи, слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це сайту "Конкурент" повідомили очевидці.
Як повідомили в поліції, ввечері 14 червня у Луцьку з вікна квартири на восьмому поверсі вистрибнув 34-річний житель.
Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про самогубство.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи, слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чоловік випав з 8-го поверху багатоповерхівки у Луцьку
Сьогодні, 11:59
У селах біля Луцька відремонтують покриття вулиць: де саме
Сьогодні, 11:14
До Луцька «на щиті» привезуть полеглих Героїв
Сьогодні, 10:11