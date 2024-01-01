Чоловік випав з 8-го поверху багатоповерхівки у Луцьку





Про це сайту



Як повідомили в поліції, ввечері 14 червня у Луцьку з вікна квартири на восьмому поверсі вистрибнув 34-річний житель.



Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.



За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про самогубство.



Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи, слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Шевченка з 8-го поверху будинку вистрибнув 34-річний чоловік. Він помер у лікарні.Про це сайту "Конкурент" повідомили очевидці.Як повідомили в поліції, ввечері 14 червня у Луцьку з вікна квартири на восьмому поверсі вистрибнув 34-річний житель.Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про самогубство.Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи, слідство триває.

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