Курс валют на вихідні, 15-16 червня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили в НБУ, передає



Курс долара

1 долар США – 40,69 грн



Курс євро

1 євро – 43,88 грн



Курс злотого

1 польський злотий – 10,08 грн

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 15 червня, і неділю, 16 червня. Перед вихідними долар євро і польський злотий сильно зросли.Про це повідомили в НБУ, передає ТСН 1 долар США – 40,69 грн1 євро – 43,88 грн1 польський злотий – 10,08 грн

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