Курс валют на вихідні, 15-16 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:44
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 15 червня, і неділю, 16 червня. Перед вихідними долар євро і польський злотий сильно зросли.
Про це повідомили в НБУ, передає ТСН.
Курс долара
1 долар США – 40,69 грн
Курс євро
1 євро – 43,88 грн
Курс злотого
1 польський злотий – 10,08 грн
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Про це повідомили в НБУ, передає ТСН.
Курс долара
1 долар США – 40,69 грн
Курс євро
1 євро – 43,88 грн
Курс злотого
1 польський злотий – 10,08 грн
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