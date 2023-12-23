Генштаб оновив дані про втрати ворога





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 525 150 (+1090) осіб,

танків ‒ 7956 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 15263 (+29) од,

артилерійських систем – 13855 (+37) од,

РСЗВ – 1103 (+2) од,

засоби ППО ‒ 853 (+4) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11148 (+51),

крилаті ракети ‒ 2293 (+7),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18911 (+57) од,

спеціальна техніка ‒ 2322 (+12).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 525 150 осіб, 7956 танків та сотень одиниць військової техніки.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 525 150 (+1090) осіб,танків ‒ 7956 (+20) од,бойових броньованих машин ‒ 15263 (+29) од,артилерійських систем – 13855 (+37) од,РСЗВ – 1103 (+2) од,засоби ППО ‒ 853 (+4) од,літаків – 359 (+0) од,гелікоптерів – 326 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11148 (+51),крилаті ракети ‒ 2293 (+7),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни – 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 18911 (+57) од,спеціальна техніка ‒ 2322 (+12).

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