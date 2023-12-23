Генштаб оновив дані про втрати ворога
Сьогодні, 09:45
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 525 150 осіб, 7956 танків та сотень одиниць військової техніки.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 525 150 (+1090) осіб,
танків ‒ 7956 (+20) од,
бойових броньованих машин ‒ 15263 (+29) од,
артилерійських систем – 13855 (+37) од,
РСЗВ – 1103 (+2) од,
засоби ППО ‒ 853 (+4) од,
літаків – 359 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11148 (+51),
крилаті ракети ‒ 2293 (+7),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 18911 (+57) од,
спеціальна техніка ‒ 2322 (+12).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 525 150 (+1090) осіб,
танків ‒ 7956 (+20) од,
бойових броньованих машин ‒ 15263 (+29) од,
артилерійських систем – 13855 (+37) од,
РСЗВ – 1103 (+2) од,
засоби ППО ‒ 853 (+4) од,
літаків – 359 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11148 (+51),
крилаті ракети ‒ 2293 (+7),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 18911 (+57) од,
спеціальна техніка ‒ 2322 (+12).
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