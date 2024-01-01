У Швейцарії стартує Саміт миру





Кілька делегацій прибули вже напередодні, передає спеціальний кореспондент



Зокрема, ввечері п’ятниці на місце прибув Президент України Володимир Зеленський.



«Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей», - написав він у соцмережі Х. Український лідер подякував усім, хто вирішив долучитися та продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН.



«Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації. Саме тому формат Саміту передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей. Голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН», - написав Зеленський.



Перелік учасників став відомий також лише ввечері напередодні саміту. Деякі країни, які до цього часу не визначилися, ухвалили рішення в останній момент. Зокрема, були сумніви щодо присутності представників Бразилії та ПАР, Індонезія та ОАЕ, Індія та Туреччина, деяких інших. Зрештою перші 4 вирішили надіслати своїх представників на рівні посланців, Делі та Анкара – голів МЗС.



Зі 92 країн 57 представлені главами держав і урядів, 29 – міністрами закордонних справ, 6 – посланцями. Це можна вважати успіхом само по собі з огляду на ті неймовірні зусилля, що їх доклала Москва для того, щоби перешкодити проведенню конференції.



«Конференція дасть можливість вперше обговорити на найвищому рівні, як і коли Росію можна залучити до цього процесу. Для Швейцарії розробка довгострокового рішення потребує участі обох сторін. Організовуючи цю конференцію, Швейцарія робить перший крок, який має розпочати процес до справедливого та тривалого миру в Україні. Таким чином Швейцарія продовжує свою давню традицію сприяння діалогу», - зазначила перед початком конференції її господарі.



Безпеку учасників забезпечують близько 4 тисяч поліцейських.



Як Україна, так і її партнери усвідомлюють, що нинішня конференція на вищому рівні стане лише першим кроком на шляху до справедливого миру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На швейцарському курорті Бюргеншток в суботу вдень офіційно стартує перший Саміт миру за участі 100 делегацій – 92 країн і 8 міжнародних організацій.Кілька делегацій прибули вже напередодні, передає спеціальний кореспондент Укрінформу Зокрема, ввечері п’ятниці на місце прибув Президент України«Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей», - написав він у соцмережі Х. Український лідер подякував усім, хто вирішив долучитися та продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН.«Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації. Саме тому формат Саміту передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей. Голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН», - написав Зеленський.Перелік учасників став відомий також лише ввечері напередодні саміту. Деякі країни, які до цього часу не визначилися, ухвалили рішення в останній момент. Зокрема, були сумніви щодо присутності представників Бразилії та ПАР, Індонезія та ОАЕ, Індія та Туреччина, деяких інших. Зрештою перші 4 вирішили надіслати своїх представників на рівні посланців, Делі та Анкара – голів МЗС.Зі 92 країн 57 представлені главами держав і урядів, 29 – міністрами закордонних справ, 6 – посланцями. Це можна вважати успіхом само по собі з огляду на ті неймовірні зусилля, що їх доклала Москва для того, щоби перешкодити проведенню конференції.«Конференція дасть можливість вперше обговорити на найвищому рівні, як і коли Росію можна залучити до цього процесу. Для Швейцарії розробка довгострокового рішення потребує участі обох сторін. Організовуючи цю конференцію, Швейцарія робить перший крок, який має розпочати процес до справедливого та тривалого миру в Україні. Таким чином Швейцарія продовжує свою давню традицію сприяння діалогу», - зазначила перед початком конференції її господарі.Безпеку учасників забезпечують близько 4 тисяч поліцейських.Як Україна, так і її партнери усвідомлюють, що нинішня конференція на вищому рівні стане лише першим кроком на шляху до справедливого миру.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію