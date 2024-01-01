Графіки діятимуть довше: повідомили, коли відключатимуть світло на Волині 15 червня
Сьогодні, 09:15
У суботу, 15 червня, графіки відключень електроенергії діятимуть у всіх областях України з ранку до ночі.
Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".
Як зазначили у компанії, графіки будуть введені з 8:00 до 23:00. При цьому з 16:00 до 20:00 обмеження споживання діятимуть для більшої кількості споживачів.
«Причина – знижена робота сонячних електростанцій через хмарність, а також вихід у ремонт енергоблоку АЕС», – йдеться у повідомленні.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть, додали в компанії.
У "Волиньобленерго" оприлюднили графіки відключення електроенергії на 15 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".
Як зазначили у компанії, графіки будуть введені з 8:00 до 23:00. При цьому з 16:00 до 20:00 обмеження споживання діятимуть для більшої кількості споживачів.
«Причина – знижена робота сонячних електростанцій через хмарність, а також вихід у ремонт енергоблоку АЕС», – йдеться у повідомленні.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть, додали в компанії.
У "Волиньобленерго" оприлюднили графіки відключення електроенергії на 15 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Графіки діятимуть довше: повідомили, коли відключатимуть світло на Волині 15 червня
Сьогодні, 09:15
На Волині з центру міста приберуть радянський пам'ятник
Сьогодні, 08:25
Скільки можна заробити на полях полуничної столиці Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
В Україну з ЄС прибули 12 собак-саперів
Сьогодні, 03:41