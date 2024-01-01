Графіки діятимуть довше: повідомили, коли відключатимуть світло на Волині 15 червня

У суботу, 15 червня, графіки відключень електроенергії діятимуть у всіх областях України з ранку до ночі.Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".Як зазначили у компанії, графіки будуть введені з 8:00 до 23:00. При цьому з 16:00 до 20:00 обмеження споживання діятимуть для більшої кількості споживачів.«Причина – знижена робота сонячних електростанцій через хмарність, а також вихід у ремонт енергоблоку АЕС», – йдеться у повідомленні.Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть, додали в компанії.У "Волиньобленерго" оприлюднили графіки відключення електроенергії на 15 червня.