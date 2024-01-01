Графіки діятимуть довше: повідомили, коли відключатимуть світло на Волині 15 червня

Графіки діятимуть довше: повідомили, коли відключатимуть світло на Волині 15 червня
У суботу, 15 червня, графіки відключень електроенергії діятимуть у всіх областях України з ранку до ночі.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".

Як зазначили у компанії, графіки будуть введені з 8:00 до 23:00. При цьому з 16:00 до 20:00 обмеження споживання діятимуть для більшої кількості споживачів.

«Причина – знижена робота сонячних електростанцій через хмарність, а також вихід у ремонт енергоблоку АЕС», – йдеться у повідомленні.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть, додали в компанії.

У "Волиньобленерго" оприлюднили графіки відключення електроенергії на 15 червня.

Графіки діятимуть довше: повідомили, коли відключатимуть світло на Волині 15 червня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Графіки діятимуть довше: повідомили, коли відключатимуть світло на Волині 15 червня
Сьогодні, 09:15
На Волині з центру міста приберуть радянський пам'ятник
Сьогодні, 08:25
G7 офіційно підтвердила, що РФ має виплатити Україні майже $500 млрд збитків
Сьогодні, 07:32
Скільки можна заробити на полях полуничної столиці Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
В Україну з ЄС прибули 12 собак-саперів
Сьогодні, 03:41
Схожі новини
У Луцьку та на Волині вимикатимуть електроенергію 14 червня: оприлюднено графіки У Луцьку та на Волині вимикатимуть електроенергію 14 червня: оприлюднено графіки
13 червень, 20:35
На Волині сьогодні скасували графіки погодинного відключення світла На Волині сьогодні скасували графіки погодинного відключення світла
09 червень, 17:57
Відключення світла на Волині 9 червня: оприлюднено графіки Відключення світла на Волині 9 червня: оприлюднено графіки
09 червень, 10:11
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 8 червня: графіки на завтра Де і коли на Волині вимикатимуть світло 8 червня: графіки на завтра
07 червень, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Графіки діятимуть довше: повідомили, коли відключатимуть світло на Волині 15 червня
Сьогодні, 09:15
 0
На Волині з центру міста приберуть радянський пам'ятник
Сьогодні, 08:25
 0
G7 офіційно підтвердила, що РФ має виплатити Україні майже $500 млрд збитків
Сьогодні, 07:32
 0
Скільки можна заробити на полях полуничної столиці Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
 0
В Україну з ЄС прибули 12 собак-саперів
Сьогодні, 03:41
 0
Медіа
відео
1/8