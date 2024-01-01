G7 офіційно підтвердила, що РФ має виплатити Україні майже $500 млрд збитків





За інформацією Світового банку, на сьогодні завдані збитки Україні становлять понад $486 млрд, - пише



"Неправильно, коли Росія вирішує, чи буде і коли платитиме за збитки, завдані Україні. Зобов'язання РФ згідно з міжнародним правом щодо сплати завданої нею шкоди зрозумілі, і тому ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких РФ змушена буде виконувати ці зобов'язання", - йдеться в заяві.



Країни "Великої сімки" сповнені рішучості розвіяти хибні уявлення про те, що час на боці РФ. А також, що руйнування інфраструктури та засобів до існування не має жодних наслідків, або що Росія може перемогти, спричинивши економічний крах України, йдеться в заяві.



G7 продовжить надавати Україні військову, гуманітарну та бюджетну підтримку стільки, скільки буде потрібно, заявили лідери країн.



Лідери країн G7 досягли домовленості про виділення $50 млрд для України шляхом використання заморожених російських активів.



Україна отримає кредит до кінця 2024 року, повідомила канцелярія президента Франції.

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