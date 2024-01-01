На Волині з центру міста приберуть радянський пам'ятник





Про це 13 червня на позачерговій сесії міської ради повідомив міський голова Ігор Пальонка, інформує



Голова громади повідомив, що Міністерство культури та інформаційної політики України підписало наказ про надання дозволу Володимирській міській раді на переміщення пам’ятки культурної спадщини місцевого значення «Могила братська радянських воїнів», яку володимирчани називають «шпилем». Тож невдовзі розпочнеться комплекс робіт з перенесення цієї пам’ятки із площі Героїв у Володимирі.



Нагадаємо, цю пам’ятку історії місцевого значення хочуть перемістити. На одній з сесії міської ради депутати погодили виділення коштів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення відповідних робіт з переміщення «шпиля».



Раніше історик Віталій Скальський назвав цей пам'ятник «шрамом на обличчі Володимира».



Цьогоріч 9 травня на площі Героїв до підніжжя «шпиля» лягли живі квіти. Це так деякі жителі міста, серед яких в основному були помічені колишні комуністи та регіонали, «вшанували пам’ять радянських захисників, полеглих у Другій світовій війні»



До слова, навесні 2022 року Володимир позбавився радянського спадку. 22 квітня спецтехніка демонтувала танк-пам’ятник на честь радянських танкістів. Дещо раніше на площі Героїв демонтували тумби з пам'ятними знаками радянських часів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство культури та інформаційної політики України дало дозвіл Володимирській міській раді на переміщення радянського «шпиля» з площі Героїв у Володимирі.Про це 13 червня на позачерговій сесії міської ради повідомив міський голова, інформує Район.Володимир Голова громади повідомив, що Міністерство культури та інформаційної політики України підписало наказ про надання дозволу Володимирській міській раді на переміщення пам’ятки культурної спадщини місцевого значення «Могила братська радянських воїнів», яку володимирчани називають «шпилем». Тож невдовзі розпочнеться комплекс робіт з перенесення цієї пам’ятки із площі Героїв у Володимирі.Нагадаємо, цю пам’ятку історії місцевого значення хочуть перемістити. На одній з сесії міської ради депутати погодили виділення коштів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення відповідних робіт з переміщення «шпиля».Раніше історик Віталій Скальський назвав цей пам'ятник «шрамом на обличчі Володимира».Цьогоріч 9 травня на площі Героїв до підніжжя «шпиля» лягли живі квіти. Це так деякі жителі міста, серед яких в основному були помічені колишні комуністи та регіонали, «вшанували пам’ять радянських захисників, полеглих у Другій світовій війні»До слова, навесні 2022 року Володимир позбавився радянського спадку. 22 квітня спецтехніка демонтувала танк-пам’ятник на честь радянських танкістів. Дещо раніше на площі Героїв демонтували тумби з пам'ятними знаками радянських часів.

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