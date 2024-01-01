До Луцька «на щиті» привезуть полеглих Героїв

До Луцька «на щиті» привезуть полеглих Героїв
У суботу, 15 червня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка доставляє тіла загиблих на фронті Героїв.

Про це повідомили волонтери, передає ВСН.

Час прибуття - орієнтовно 11:00, збір за 30 хв. до прибуття.

Маршрут супроводу: с. Піддубці АЗС – Рівненська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ».

Волонтери зазначають, що можливі зміни в часі.

«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв», - йдеться у повідомленні.

Про дату час та місце поховання кожного захисника буде повідомлено окремо.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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