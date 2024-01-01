До Луцька «на щиті» привезуть полеглих Героїв





Про це повідомили волонтери, передає



Час прибуття - орієнтовно 11:00, збір за 30 хв. до прибуття.



Маршрут супроводу: с. Піддубці АЗС – Рівненська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ».



Волонтери зазначають, що можливі зміни в часі.



«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв», - йдеться у повідомленні.



Про дату час та місце поховання кожного захисника буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 15 червня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка доставляє тіла загиблих на фронті Героїв.Про це повідомили волонтери, передає ВСН Час прибуття - орієнтовно 11:00, збір за 30 хв. до прибуття.Маршрут супроводу: с. Піддубці АЗС – Рівненська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ».Волонтери зазначають, що можливі зміни в часі.«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв», - йдеться у повідомленні.Про дату час та місце поховання кожного захисника буде повідомлено окремо.

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