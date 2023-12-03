У Луцьку п'яний водій в'їхав у маршрутку, є постраждалі
Сьогодні, 15:01
У Луцьку п'яний водій зіткнувся з маршрутним автобусом, постраждала людина.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 14 травня, 46-річний лучанин, керуючи автомобілем Renault Megane у стані сп’яніння та здійснюючи виїзд з вулиці Яровиця на кільцевий рух, зіткнувся з маршрутним таксі VDL.
Внаслідок зіткнення травмувався пасажир маршрутки, 43-річний місцевий житель. Він не госпіталізовувався.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.
Транспортний засіб вилучили.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 14 травня, 46-річний лучанин, керуючи автомобілем Renault Megane у стані сп’яніння та здійснюючи виїзд з вулиці Яровиця на кільцевий рух, зіткнувся з маршрутним таксі VDL.
Внаслідок зіткнення травмувався пасажир маршрутки, 43-річний місцевий житель. Він не госпіталізовувався.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.
Транспортний засіб вилучили.
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