Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 15-16 червня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 15-16 червня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15-16 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

У суботу та неділю, 15-16 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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