Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15-16 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.У суботу та неділю, 15-16 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі.